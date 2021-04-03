شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح كورونا يسبب استجابة مناعية قوية عند الحوامل تنتقل لأطفالهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة، أن لقاحات كورونا يمكن أن تحفز استجابة مناعية قوية عند الأجنة حال تلقتها أمهاتهم الحوامل، ووجدت الدراسة التي نشرها موقع "thehealthsite"، أن الأمهات اللواتي حصلن على التطعيم ضد فيروس كورونا في الثلث الثالث من الحمل، كن أكثر عرضة لنقل الأجسام المضادة إلى أطفالهن حديثي الولادة مما يمكن أن يحمى الأطفال من العدوى.



الجمعية الأمريكية لأمراض النساء ولقاح كورونا على الحوامل

لقاح كورونا قد ينقل الأجسام المضادة إلى الطفل

وحللت الدراسة الصغيرة دماء 27 امرأة حامل من نورث وسترن ميديسين في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة، تلقين إما لقاح فايزر أو موديرنا في الثلث الثالث من الحمل، مع تحليل دم الحبل السري ل 28 مولودًا جديدًا.



بيان الجمعية الأمريكية لأمراض الناسء

ووجد الباحثون أنه بعد التطعيم، أظهرت النساء استجابة مناعية قوية مما يشير إلى أن اللقاح يحمي النساء الحوامل من فيروس كورونا، وكان أكثر فاعلية إذا كان هناك فترة أطول بين التطعيم والولادة كما أن تلقى اللقاح يسمح بنقل فعال للأجسام المضادة لـ Covid إلى المولود الجديد.

وقالت إميلي ميلر، الأستاذة المساعدة والطبيبة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، فاينبرج: " نوصي بشدة بالحصول على اللقاح أثناء الحمل، ولكن إذا كانت النساء تخشى أن يؤدي التطعيم إلى إلحاق الضرر بالطفل، فإن هذه البيانات تخبرنا بالعكس تمامًا، فاللقاح آلية لحماية طفلك، وكلما أسرعت في الحصول عليه، كان ذلك أفضل ".