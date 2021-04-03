شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح كمية الملح المناسبة يومياً للفرد.. ويقدم بديلاً صحياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، كمية الملح المناسبة للفرد يوميا.

وقال “النمر” عبر تويتر: “أنصح بأن يكون استهلاك كلوريد الصوديوم في اليوم للفرد لايزيد عن ٢جرام يعني تقريبا ملعقة ملح صغيرة (٥ جرام) بغض النظر عن نوع الملح”

وخاطب الجميع بقوله: “حاول أن تقلل الملح في أكلك قدر الإمكان وتستعيض عنه بالليمون، كما أن هناك ملح كلوريد البوتاسيوم (صفر صوديوم)”.

الملح البحري

وتلقى “النمر” تساؤلا بشأن الملح البحري الخشن وهل يسبب ارتفاعا في الضغط أم لا؟

وأجاب مؤكدا: “بل يرفعه…..لأن نسبة 98% منه من كلوريد الصوديوم,ونفس الشيء ينطبق على ملح الهملايا حيث أن 85% منه من كلوريد الصوديوم”.