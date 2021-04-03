شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطعمة المصنعة يسبب متلازمة الأمعاء المتسربة وأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأطعمة المصنعة والأطعمة السريعة كثيرة الاستخدام الآن، ولكن الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات من السكر المضاف والملح والدهون، وقد ربطت الدراسات بين تناول الأطعمة المصنعة بما في ذلك الخبز المعبأ والبسكويت ورقائق البطاطس ومنتجات المخابز والحبوب السكرية والشوكولاتة، وبين زيادة خطر الإصابة بمجموعة من المشكلات الصحية والسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسرطان والاكتئاب.

وحذرت دراسة جديدة بقيادة باحثين في جامعة موناش في أستراليا وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، من أن تناول الأطعمة المصنعة يمكن أن يسبب متلازمة الأمعاء المتسربة، والتي بدورها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، هذا لأن الأطعمة المعالجة حرارياً أو المعالجة غنية بالمركبات الكيميائية الضارة المسماة (AGEs) ، حسبما ذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Science Advances.



اضرار تناول رقائق الشيبسى والشوكولاتة على الأمعاء

ويتم إضافة هذه المركبات لتعزيز نكهة ورائحة الأطعمة المحمصة والمقلية والمشوية والمخبوزات، ووفقًا للباحثين، فإن هذه المركبات تؤدي إلى عملية تسمى تفاعل ميلارد وتقوم بتشغيل إشارات الخطر في الجسم، مما يؤدي إلى استجابة التهابية وأمراض الكلى المزمنة، والتي تؤثر على 10 % من الناس في جميع أنحاء العالم.

وأشار الباحثون أيضًا، إلى أن استهلاك الأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد من مخاطر الوفاة لجميع الأسباب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسرطان وأمراض الجهاز الهضمي، ويمكن للدهون المشبعة في الأطعمة السريعة أن تزيد من مخاطر السمنة ومرض السكري وفرط شحميات الدم بينما المحتوى العالي من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين والإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة المعالجة وأمراض القلب

ويمكن أن يجعلك تناول الأطعمة فائقة المعالجة أيضًا عرضة للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول أكثر من 4 حصص من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا ارتبط بزيادة خطر الوفاة.

ويمكن أن تؤدي المواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى في الأطعمة المصنعة أيضًا إلى زيادة الوزن ومقدمات السكري والالتهابات، والتي بدورها يمكن أن تضر قلبك.

كيفية تقليل الآثار الضارة للأغذية المصنعة

لاحظ الباحثون أن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف نشا عالية المقاومة، مثل الشوفان والأرز المطبوخ والمبرد والشعير والفاصوليا والبقوليات مثل الفاصوليا السوداء والبازلاء ونشا البطاطس النيئة (كمكمل غذائي) والبطاطا المطبوخة والمبردة يمكن أن يساعد في استعادة الحيوية، صحة الأمعاء وتحسين صحة الكلى.