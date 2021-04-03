شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عالميون يحددون معايير إجراء عمليات زراعة الرئة لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا فى برامج زراعة الرئة، معايير الاختيار العامة الأولى لزراعة الرئة لمصابى كورونا، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة The Lancet Respiratory Medicine

وفي مايو 2020، أجرى فريق طبى من قسم الجراحة في جامعة فيينا الطبية ومستشفى فيينا العام بالنمسا، عملية زراعة رئة لمريضة تبلغ من العمر 44 عامًا كانت تعاني من كورونا، مما يجعلها الأولى من نوعها في أوروبا فيما يتعلق بإجراء عملية زرع رئة.



عمليات زرع الرئة للمصابين بكورونا

وقال كونراد هوتزينكر، رئيس برنامج زراعة الرئة في جامعة فيينا الطبية ومستشفى فيينا العام: "قمنا بتجميع التجارب الأولى في عالم عمليات زرع الرئة لمرضى كورونا، ومن الواضح أن مثل هذا التدخل المعقد يجب أن يؤخذ في الاعتبار فقط للمرضى الذين يتمتعون بفرصة جيدة بحكم أعمارهم وصحتهم العامة الجيدة، حيث يجري فريق فيينا حوالى 100 عملية زرع رئة سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكبر البرامج في العالم، جنبًا إلى جنب مع تورنتو بكندا وكليفلاند بأمريكا وهانوفر بألمانيا.

تم تحديد العوامل التالية كمعايير للزرع المحتمل للرئة لدى مصابى كورونا: