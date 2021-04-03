شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يمكنك التبرع بالدم والصفائح الدموية والبلازما على مدار العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التبرع بالدم بانتظام هو خدمة عامة آمنة ومهمة لإنقاذ حياه أشخاص يحتاجون لهذا الدم في المواقف الصحية الطارئة كالعمليات الجراحية أو الحوادث يمكن لأى شخص سليم التبرع بالدم ست مرات في السنة، كما يمكن التبرع بالصفائح الدموية 24 مرة في السنة والبلازما 12 مرة في السنة، ولكن هناك فئات ممنوعة من التبرع بالدم وهم النساء الحوامل أو المصابين بفقر الدم أو الخرف أو فيروس نقص المناعة البشرية، وفقا لتقرير لموقع insider.

كم مرة يمكنك التبرع بالدم؟

عند التبرع بالدم هناك عدة طرق مختلفة للقيام بذلك يمكنك التبرع بالدم الكامل كل شيء في القارورة أو يمكنك التبرع بمكونات الدم مثل البلازما وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية ، حيث تفصل الآلة دمك إلى المكونات المختلفة ثم تعيد بقايا الطعام إلى جسمك.

وقال بروس ساشايس كبير المسؤولين الطبيين في مركز الدم في نيويورك إنه يمكن التبرع بالدم كل 56 يومًا أو ما يصل إلى 6 مرات في السنة لأن الجسم يستغرق من أربعة إلى ثمانية أسابيع لتحل خلايا جديدة محل خلايا الدم الحمراء" ، ويقول ساشايس: "ومن ناحية أخرى يمكن التبرع بالصفائح الدموية والبلازما بشكل متكرر".

ويمكن التبرع بالصفائح الدموية حتى 24 مرة في السنة والبلازما تصل إلى 12 مرة في السنة لأن الجسم يستبدل البلازما والصفائح الدموية أسرع من خلايا الدم الحمراء.

وقال ثو فام كبير المسؤولين الطبيين في مركز ستانفورد للدم الأمريكى: "التبرع بالدم نشاط آمن ومع ذلك ، إذا تبرعت كثيرًا ، فقد تصاب بفقر الدم ، وهي حالة لا يحتوي فيها دمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء ويجب فحص مستوى الهيموجلوبين لدى المتبرع قبل كل تبرع لتأكد من أنه مرتفع بدرجة كافية".

من هم غير المؤهلين للتبرع بالدم؟

يجب أن لا يقل عمر المتبرعين بالدم عن 18 عامًا.

تمنع بعض العوامل مؤقتًا من التبرع بالدم مثل:

-الحمل: لا يمكن للحوامل التبرع بالدم لأنهن بحاجة إلى مزيد من الحديد أثناء الحمل ولأن النساء الحوامل يملن إلى الإصابة بفقر الدم الخفيف أثناء الحمل يجب أن ينتظرن ستة أشهر بعد الولادة قبل أن يتمكن من التبرع بالدم بأمان.

-الأدوية: تناول بعض الأدوية يجعلك غير مؤهل مؤقتًا لتكون متبرعًا بالدم، وتعتمد فترة الانتظار بعد آخر جرعة على الدواء الذي تناولته، على سبيل المثال، لا يمكنك التبرع بالدم إلا بعد سبعة أيام من التوقف عن تناول مسيلات الدم ولكن عليك الانتظار لمدة ثلاث سنوات بعد آخر جرعة من علاج الريتينويد الفموي للصدفية.

-زيارة المناطق المرتبطة بخطر أكبر للإصابة بالعدوى التي ينقلها البعوض ، مثل الملاريا وحمى الضنك وزيكا.