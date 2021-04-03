اتبعوا هذه التمارين لتخفيض ضغط الدم

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 7:55 مساءً

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة جدًا تصيب الكثير من البالغين، ومع ذلك يمكن أن تساعد بعض التمارين في الحماية من ارتفاع ضغط الدم.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم حالة طبية خطيرة تزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات المميتة، حيث يضع ارتفاع ضغط الدم ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية المسؤولة عن توصيل الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية.

الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن هناك عددًا من التغييرات السهلة في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في الحماية من ارتفاع ضغط الدم.

وتم تصميم عدد من التمارين خصيصًا لتحسين نظام القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك القلب والرئتين والشرايين، وهذه الأنشطة هي جميع أنواع التمارين الهوائية، وفقًا لجمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة الخيرية.

وتعمل هذه التمارين عن طريق استخدام جميع مجموعات العضلات الكبيرة في الجسم باستخدام حركات متكررة.

التمارين السبعة “المفيدة” لخفض ضغط الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

ركوب الدراجات

المشي السريع

السباحة

الرقص

أعمال البستنة في الحديقة

التنس

الهرولة

وقالت الجمعية الخيرية إن الانواع المختلفة من التمارين والنشاطات لها تأثيرات مختلفة على جسمك، وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فركز على الأنشطة الهوائية لأنها تساعد قلبك وأوعيتك الدموية بشكل أكبر، ولكن تجنب الأنشطة التي تسبب ضغطًا كبيرًا على قلبك.

التمارين الهوائية هي حركات متكررة وإيقاعية تعمل على تنشيط قلبك ورئتيك وأوعيتك الدموية وعضلاتك، وهي تستخدم مجموعات العضلات الكبيرة في جسمك، مثل تلك الموجودة في ساقيك وكتفيك وذراعيك. المشي والجري والسباحة والرقص والحفر، كلها أنشطة هوائية.

ويمكنك أيضًا خفض ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي، وأسهل طريقة لخفض ضغط الدم هي تقليل كمية الملح التي تتناولها، ويجب على البالغين تجنب تناول أكثر من 6 غرام من الملح في فترة 24 ساعة – أي ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة.