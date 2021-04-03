هذه الأطعمة تصبح أكثر إشباعا وفائدة عند مزجها … تعرف إليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 07:09 مساءً - لا يتعلق الأمر بعدد المرات التي نأكل فيها من أجل حياة أكثر صحة، بقدر ما يتعلق بجودة الأطعمة ومكوناتها.

ووفقا لموقع “ميليات”التركي، فإن المزج الصحيح بين الأطعمة، يمكنه إشباع الشخص وإفادته من خصائصها الصحية. ونتطرق في هذا المقال إلى الأطعمة الأكثر فائدة عند دمجها مع بعضها البعض.

اللوز والزبادي

يشكل هذا المزيج وجبة فطور أو وجبة خفيفة رائعة لأن البروتين الموجود في اللوز والزبادي سيجعلك تشعر بالشبع حتى وقت الغداء. يحتوي اللوز أيضا على الدهون الصحية والمغنيسيوم المعزز للمزاج والألياف، وعند تحضير هذا المزيج حاول استخدام زبادي محلي الصنع أو خالي من السكر وإذا كنت ترغب في تحليته، يمكنك إضافة بعض شراب القيقب أو العسل أو حتى الفاكهة الطازجة.

الطماطم والأفوكادو

يتم تقديم المقبلات المكسيكية الشهيرة “جواكامولي” مع جميع أطباق المطبخ العالمي تقريبا. يذكرنا مزيج الطماطم والأفوكادو بهذا الطبق الرائع ويمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة صحية. للقيام بذلك، قطع الطماطم والأفوكادو إلى شرائح ثم أضف عصير الليمون والكمون والملح. يمكنك اختيار رقائق صحية لتكمل هذه السلطة السريعة.

دقيق الشوفان وبذور اليقطين

يجعل دقيق الشوفان الشخص يشعر بالشبع لعدة ساعات وتضيف بذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية لمسة مقرمشة مثالية للخلطة.

التفاح وزبدة الفول السوداني

مزيج غذائي آخر يمكن تناوله معا هو شرائح التفاح وزبدة الفول السوداني، التفاح مليء بالكربوهيدرات المليئة بالألياف المساعدة على ممارسة الرياضة بشكل مريح والحفاظ على نشاطك طوال اليوم وزبدة الفول السوداني هي مجرد مخزن للبروتين، مما يعطي مذاقا لذيذا.

البيض والأفوكادو

إن تناول البيض هو الطريقة المثلى والأكثر ضمانا للشعور بالشبع والحيوية ولمزيد من البروتين والألياف، يجب تناول البيض مع الأفوكادو، حيث تعد هذه الفاكهة غنية جدا بمضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة والبروتينات والألياف.

شيبس نباتي وحمص

الحمص الغني بالبروتين هو حشوة ممتازة ولذيذة ولمزيد من الفيتامينات والمعادن، يستحسن تناول الحمص مع رقائق الخضار.

الجبن والفواكه

الجبن مصدر ممتاز للبروتينات التي يحتاجها الرياضيون، ولكن يمكن تحويلها إلى طعام صحي أكثر. ومن أجل ذلك، تناول الجبن مع الفواكه مثل العنب أو الخوخ أو الفراولة أو الكيوي. سيؤدي ذلك إلى إثراء وجبتك الخفيفة بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وإضافة الكمية المناسبة من الكربوهيدرات والألياف.