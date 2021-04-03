شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والانفعالات.. وينصح الأزواج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتوتر والانفعالات.
وقال “النمر” في إجابة على تساؤل عن العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتوتر والانفعالات : “علاقة قوية ، فالضغط المرتفع يجعل الشخص سريع التوتر والانفعال”، وأضاف: “وفي المقابل التوتر الدائم يرفع الضغط على المدى القريب والبعيد”.
وتابع “النمر” قائلاً على تويتر: “كلاهما ارتفاع الضغط أو انخفاضه يسبب دوخة.. ولذلك لابد من قياس الضغط للمساعدة في معرفة المسبب”.
ونصح بضرورة الصمت نهائيا عند قياس الضغط لأن التحدث يرفع الضغط، كما نصح الأزواج بالابتعاد عن الضغط على مواضع الاستفزاز عند الطرف الآخر خاصة إذا كان مريض قلب.
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