التحالف يدمر زورقا حوثيا مفخخا جنوبي البحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد يتبع مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن بالصليف.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن قواته أحبطت هجوماً وشيكاً بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثي جنوبي البحر الأحمر.

والخميس الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف، في بيان، إن "قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية".

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.



ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

ومنذ أسبوعين أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتتعنت مليشيا الحوثي، في الموافقة على مبادرة السلام السعودية، التي لاقت ترحيبا دوليا، باعتبارها "فرصة لا تتكرر" لإنهاء معاناة اليمنيين.