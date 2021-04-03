شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام قبل اتباع الأنظمة الغذائية يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة أن بدء نظام غذائي صحي قد يكون له فوائد أكثر إذا سبقه الصيام، حيث يساعد الصيام في تحسين بيئة البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وقد أظهرت الدراسة التى نُشرت في Nature أن بدء نظام غذائي جديد مع فترة الصيام يمكن أن يزيد الفوائد الصحية.



الصيام

وفحص باحثون من مركز ماكس ديلبروك للطب الجزيئي في برلين 71 متطوعًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي وضغط دم مرتفع عندما شرعوا في اتباع نظام غذائي لمدة ثلاثة أشهر اتبع جميع المشاركين نظام DASH الغذائي ، المصمم لتحسين ضغط الدم من خلال التركيز على المنتجات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون بدأ نصف المجموعة نظامهم الغذائي بفترة صيام خمسة أيام بدون طعام صلب، وجد الباحثون أنه في حين استفاد المشاركون من النظام الغذائي ، فإن مجموعة الصائمين شهدت نتائج إيجابية لوزن الجسم وضغط الدم أكثر من أقرانهم غير الصائمين.

وقال أندريس مايفيلد، المؤلف الأول للدراسة والباحث في مركز الأبحاث التجريبية والإكلينيكية في برلين: "التحول إلى نظام غذائي صحي له تأثير إيجابي على ضغط الدم إذا كان النظام الغذائي يسبقه صيام ، يزداد هذا التأثير، وقد يحسن الصيام ميكروبيوم الأمعاء".

ووجدت الدراسة أن الصيام يغير بشكل كبير ميكروبيوم الأمعاء ، والبكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي ووجد الباحثون أن الأنواع المفيدة من البكتيريا المرتبطة بانخفاض ضغط الدم تتضاعف أثناء الصيام.

وأضافت صوفيا فورسلوند المؤلفة المشاركة الرئيسية بالدراسة" يعمل الصيام كمحفز للكائنات الدقيقة الواقية في القناة الهضمية ومن الواضح أن الصحة تتحسن بسرعة كبيرة ويمكن للمرضى تقليص أدويتهم أو حتى التوقف عن تناول الأقراص تمامًا "