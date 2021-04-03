شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإصابة السابقة بكورونا تزيد الاستجابة للقاحات بمقدار 6 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، عن أن الأشخاص المصابين سابقًا بفيروس كورونا قد يكون لديهم استجابة مناعية أكبر بكثير للقاحات كورونا المعتمدة الآن، ووجد الباحثون وفقا لتقرير موقع "fox5dc" الأمريكي، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بعدوى سابقة بـ كورونا لديهم 6 أضعاف الاستجابة المناعية لجرعة واحدة من لقاحات كورونا مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا الفيروس.

وخلال الفترة من 9 ديسمبر 2020 وفبراير 2021، قام باحثون من جامعات شيفيلد وأكسفورد وليفربول ونيوكاسل وبرمنجهام ببريطانيا، بتحليل عينات الدم من 237 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لفهم استجابات الخلايا التائية والأجسام المضادة بعد التطعيم.



الاصابة السابقة بكورونا وفاعلية اللقاحات

ووجدت الدراسة أن المصابين بـ فيروس كورونا أظهروا استجابات أعلى للخلايا التائية والأجسام المضادة بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر، مقارنة بالأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا وتلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

فاعلية اللقاحات بعد الاصابة السابقة بكورونا

وقال الدكتور Thuhan de Silva، المحاضر الإكلينيكي الأول في الأمراض المعدية في جامعة شيفيلد: "دراستنا هي واحدة من أكبر وأشمل حسابات الاستجابة المناعية".

ولم يذكر الباحثون إلى متى تستمر استجابة الخلايا التائية والأجسام المضادة بعد الإصابة، وقال باحثون من المعاهد الوطنية للصحة NIH الأمريكية، إنهم وجدوا أدلة على أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا الجديد يبدو أنهم محميون من الإصابة مرة أخرى.

ومع ذلك، فقد أشارت دراسات سابقة إلى أن الأجسام المضادة في مرضى كورونا تنخفض معدلاتها في غضون أسابيع، مما يحول دون احتمال انتشار مناعة القطيع.