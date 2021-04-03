شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحاليل الدم المطلوبة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاليل الدم هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية، وتبحث هذه الاختبارات عن الأجسام المضادة للفيروس التي يصنعها الجسم في محاولة لمكافحة الفيروس، ويجب فحص الأشخاص المعرضين للفيروس على الفور ، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق من الجسم في أي مكان من ستة أسابيع إلى عام لتطوير الأجسام المضادة للفيروس، قد تكون هناك حاجة لاختبارات المتابعة اعتمادًا على الوقت الأولي للتعرض، نتعرف على أبرز تحاليل الدم المطلوبة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز، وفقاً لموقع " ucsfhealth".

والاختبار المبكر أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية وتجنب المضاعفات وتطورها ويمكن أن ينبهك الاختبار المبكر أيضًا إلى تجنب السلوك عالي الخطورة الذي يمكن أن ينشر الفيروس للآخرين.

اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز

تشمل الاختبارات الأولية لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز ما يلي:

1-اختبار ELISA ، الذي يرمز إلى مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم ، للكشف عن عدوى فيروس العوز المناعي البشري، إذا كان اختبار ELISA إيجابيًا ، فعادة ما يتم إجراء اختبار Western blot test لتأكيد التشخيص.

وإذا كانت نتيجة اختبار ELISA سلبية، ولكنك تعتقد أنك قد تكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، فيجب إجراء الاختبار مرة أخرى في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر.

ELISA حساسة جدًا في عدوى فيروس نقص المناعة البشرية المزمنة ، ولكن نظرًا لأن الأجسام المضادة لا يتم إنتاجها فور الإصابة ، فقد تظهر نتيجة اختبار سلبية خلال فترة تتراوح من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر بعد الإصابة.

وعلى الرغم من أن نتيجة الاختبار الخاصة بك قد تكون سلبية، فقد تكون لديك نسبة عالية من الفيروس وتكون عرضة لخطر نقل العدوى.2-الاختبارات المنزلية يُطلق على الاختبار المنزلي الوحيد المعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اختبار Home Access Express Test.

3- اختبارات اللعاب يتم استخدام وسادة قطنية للحصول على اللعاب من داخل فمك، يتم وضع الضمادة في قنينة وإرسالها إلى المختبر للاختبار، النتائج متاحة في ثلاثة أيام. يجب تأكيد النتائج الإيجابية من خلال فحص الدم.

4- اختبار الحمل الفيروسي يقيس هذا الاختبار كمية فيروس نقص المناعة البشرية في الدم بشكل عام ، يتم استخدامه لمراقبة تقدم العلاج أو الكشف عن الإصابة المبكرة بفيروس نقص المناعة البشرية.

تقيس ثلاث تقنيات الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية في الدم: تفاعل البلمرة المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR) ، والحمض النووي المتفرّع (bDNA) ومقايسة التضخيم القائمة على تسلسل الحمض النووي (NASBA).

المبادئ الأساسية لهذه الاختبارات متشابهة يتم الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام تسلسلات الحمض النووي التي ترتبط على وجه التحديد بتلك الموجودة في الفيروس من المهم ملاحظة أن النتائج قد تختلف بين الاختبارات.

5- Western blot test هذا اختبار دم حساس للغاية يستخدم لتأكيد نتيجة اختبار ELISA إيجابية.