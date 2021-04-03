شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى حساسية العين فى فصل الربيع.. استخدم القطرات المرطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرك جميع الأشخاص الذين يعانون من حمى القش أن الأمر يزداد سوءً فى فصل الربيع، من الإصابة بتقرحات والتهابات وحكة ودموع فى العينين، ولكن كيف يمكن التغلب على هذه الأعراض خلال فترة الربيع، ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس"، فإن هناك نصاح للتعامل مع التهابات العينين مع تغير الفصول.

ويشتهر شهر أبريل بانتشار حبوب لقاح وتستمر حتى شهر يونيو، وهى سبب رئيسى لتهيج الحساسية خاصة فى منطقة العينين، ويُقدم أخصائى البصريات شيلتون مجموعة من النصائح لمرضى حساسية العين للتعامل مع أعراض حمى القش التى تسبب انزعاج كبير عند النوم كما تؤثر أيضًا على التركيز وتسبب آلامًا فى الرأس والأذن والشعور بالتعب.

- نصائح لمرضى حساسية العين فى فصل الربيع:

1- إذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة يفضل أن تكون تلك العدسات تستخدم لمرة واحدة يوميًا فقد تكون حاجزًا وقائيًا من حبوب اللقاح، ولكن العدسات القابلة لإعادة الاستخدام من المرجح أن تزيد الأعراض سوءً بمرور الوقت.

2- تجنب شرب الكحول الذى يمكن أن يزيد من أعراض الحساسية الناتجة عن حمى القش.

3- احرص على تبريد العين باستمرار وغسلها بانتظام بالماء البارد.

4- يفضل للأشخاص أصحاب الشعر الطويل تجنيبه بعيدًا عن الوجه والعينين خاصة أن حبوب اللقاح تظل عالقة فى الشعر ويمكن أن تصل إلى العين.

5- احرص باستمرار على غسل الملابس عند العودة إلى المنزل، خاصة أن حبوب اللقاح تظل عالقة فى الملابس.

6- حبوب اللقاح يمكن أن تصل إلى داخل منزلك أيضًا لذا ينصح استخدام وحدة تكييف الهواء لترشيحه وتنقيته من أى غبار.

7- استخدام مناديل الوجه المخصصة لإزالة حبوب اللقاح.

8- استخدام قطرات العين، حيث أنها تضيف طبقة من الرطوبة إلى العيون وتساعدة على إبقائها رطبة ونظيفة.