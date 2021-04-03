هل يسبب شرب الماء أثناء تناول الطعام ضررا على الجهاز الهضمي؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 03:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خبيرة التغذية وطبيبة أمراض الجهاز الهضمي، نوريا ديانوفا أنه يمكن شرب الماء والمشروبات الأخرى، دون تعريض جهاز الهضم للخطر، إذا اتبعت القاعدة.

وأوضحت في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية أن تلقف 200 ملليتر من المشروبات أثناء الأكل يعتبر أمنا، مؤكدة أن هذه الكمية من السائل لا تضر عملية الهضم.

وأضافت أن تجاوز هذه الكمية من السوائل أثناء الأكل أمر غير مرغوب فيه لأنه يمكن أن يؤدي إلى سوء الهضم.

كما أكدت أنه إذا كنت ترغب في شرب القهوة فيجب تناولها أثناء وجبات الطعام حتى لا تضر بالجهاز الهضمي.