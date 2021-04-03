بعد حالة تجلط دموي.. أستراليا تعلن موقفها بشأن لقاح "أسترازينيكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون صحيون، السبت، إن أستراليا ستواصل برنامجها للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، وذلك بعد أن أثارت حالة تجلط دموي القلق بشأن سلامة اللقاح.

ودخل رجل يبلغ من العمر (44 عاماً) مستشفى في ملبورن بعد أيام من تلقيه لقاح أسترازينيكا وكان يعاني من تجلط شديد في الدم، وهي حالة تمنع التدفق العادي عبر الدورة الدموية.



واجتمعت إدارة السلع العلاجية مع المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم في وقت متأخر الجمعة وصباح السبت لمناقشة الموقف من أسترازينيكا.

وقال مايكل كيد، نائب كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا في تصريحات تلفزيونية، السبت: "لم نتلق نصائح في الوقت الراهن من المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم أو إدارة السلع العلاجية بوقف طرح لقاح أسترازينيكا في أستراليا".

وأضاف: "ما زالت مخاطر الأعراض الجانبية الخطيرة منخفضة للغاية لكن السلامة لها الأولوية وهذا هو السبب في أن المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم وإدارة السلع العلاجية تواصلان العمل فيما يتعلق بهذا الأمر"، موضحاً أن إشعارات أخرى ستصدر هذا الأسبوع.

ورصدت بريطانيا، الخميس، 30 حالة تجلط دموي نادر بعد التطعيم باللقاح في حين قلصت عدة دول، منها كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، استخدام اللقاح بعد تقارير مماثلة.

وأطلقت أستراليا حملة تطعيم للسكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة في فبراير/شباط، ومن المتوقع أن يتلقى معظمهم اللقاح الذي ابتكرته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، بينما يجري إنتاج 50 مليون جرعة من اللقاح محلياً.