24 وفاة و1651 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 24 حالة وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، السبت، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة بالضفة الغربية و8 حالات وفاة في قطاع غزة و4 في القدس الشرقية.



وأضافت أنه تم تسجيل 636 إصابة في الضفة الغربية، و953 في قطاع غزة و62 في القدس الشرقية، مشيرة إلى تسجيل 1245 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و240 في قطاع غزة و180 في القدس الشرقية.

وأشارت إلى أنه تم تطعيم 65366 في الضفة الغربية و24838 في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 200 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 275 ألفا و479 إصابة، تعافى منهم 246 ألفا و633، فيما تم تسجيل 2917 حالة وفاة.