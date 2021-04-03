شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يصدر إرشادات جديدة تسمح بالسفر دون قيود لمتلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDCالأمريكى، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا يمكنهم السفر دون تعريض أنفسهم لخطر جسيم، طالما أنهم يرتدون الأقنعة ويتخذون الاجراءات الاحترازية بعناية، ووفقا لتقرير موقع " The well street journal" الأمريكي، تأتي الإرشادات الجديدة في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسات أن لقاحات كورونا كانت فعالة في الحد من مخاطر الإصابة بالعدوى مع أو بدون أعراض.

وعلى الرغم من تصميم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن السفر نشاط منخفض المخاطر للأشخاص الذين تم تطعيمهم، لا يزال المسؤولون ينصحون بعدم السفر إلا للضرورة مع ارتفاع حالات كورونا في الولايات المتحدة.



ارشادات جديدة لمركز السيطرة على الأمراض

وخفف مركز السيطرة على الأمراض الشهر الماضي بعض إرشادات السلامة الخاصة به للأفراد الذين تلقوا اللقاح، لكنه استمر في التحذير من الرحلات غير الضرورية.

وناشد المركز الناس لتجنب السفر غير الضروري في الأسابيع الأخيرة ، مستشهداً بالزيادات المفاجئة في أعداد الحالات التي أعقبت فترات العطلات عند التقاط السفر.

وذكر التقرير، أنه لا تزال العديد من الوجهات الدولية مغلقة، ولا يزال السفر السياحي بين الولايات المتحدة وأوروبا محدودًا للغاية.



ارشاردات السفر الجديدة

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى إجراء اختبار فيروس كورونا قبل السفر المحلي أو بعده - ولا يحتاجون إلى الحجر الصحي بعد السفر، كما لا يحتاج المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل أيضًا إلى الخضوع للاختبار قبل السفر إلى الخارج إلا إذا كانت الوجهة تتطلب ذلك، ولا يحتاجون إلى الحجر الصحي الذاتي عند عودتهم إلى الولايات المتحدة.

لكن الولايات المتحدة لا تزال تطلب من الناس إجراء اختبار سلبي لـ كورونا أو إظهار دليل على الشفاء من عدوى حديثة قبل ركوب أي رحلة دولية إلى البلاد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في إرشاداته الجديدة، إنه حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم التقاط سلالات كورونا الجديدة وربما نشرها أثناء السفر الدولي.