شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون تبدأ اختبار لقاح كورونا على الأطفال فى بريطانيا وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جونسون آند جونسون، اختبار لقاح كورونا على الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، وفقا لتقرير "dailymail"، ووفقا للتقرير، سيختبر توسيع التجربة أولاً حقنة لقاح جونسون، في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، وإذا ظهر أن اللقاح آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية في هذه الفئة العمرية، فسيتم "الانتقال" إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.



لقاح جونسون والأطفال

وخلال وقت سابق أطلقت شركتا Moderna و Pfizer ، اللقاحين الآخرين المرخصين لـ Covid في الولايات المتحدة - تجاربهما على المراهقين.

وسيبدأ تسجيل الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، بعد ذلك، وسيتم توسيع التجربة لتشمل المراهقين في البرازيل والأرجنتين.



اختبار لقاح جونسون على الأطفال

وتختبر التجربة الجارية سلسلة من الجرعات المحتملة وأنظمة الجرعات، وحاليًا ، يُصرح بنظام الجرعة الواحدة فقط من جرعة J & J في الولايات المتحدة.

وأظهر اللقاح فعالية بنسبة 66 % في الوقاية من عدوى الأعراض في المرحلة الأخيرة من التجربة التي أصبحت أساس ترخيص إدارة الغذاء والدواء (FDA).

وتجري بالفعل تجارب مماثلة عبر شركات موديرنا وفايزر للمراهقين والأطفال، وقد وسعت كل منها بالفعل الالتحاق بالمدارس لتشمل حتى الأطفال البالغين من العمر ستة أشهر.

وحتى الآن لا يبدو أن الأطفال يمثلون "ناقلات" مهمة للمرض، ولكن كلما زاد تواصل الأطفال مع أقرانهم ومعلميهم زادت احتمالية انتشار الفيروس بينهم.