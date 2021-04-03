شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تحسن حالتك الصحية.. استبدل مشروبات الطاقة بالشاى والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقترب يوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل الجاري، عليك استبدال بعض العناصر من نظامك الغذائي اليومي ببعض البدائل الصحية لتحسين حالتك الصحية العامة، ونرصد هنا أبرز "5 استبدل" يمكن أن تغير صحتك للأفضل، بحسب موقع "only my health".

استبدل مشروبات الطاقة بالشاي أو القهوة

من المفترض أن تعطي مشروبات الطاقة دفعة فورية وبالتالي تعتبر جيدة، والأفضل منها الشاى والقهوة حيث أن تناول القهوة قبل التمرين يمكن أن يزيد من حرق الدهون، وتحتوي مشروبات الطاقة على سكر غير مفيد للجسم، ويمكن أن يؤدي استهلاك مشروبات الطاقة بشكل منتظم إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية.



شاى

استبدل المياه الغازية بالماء الفوار

يمكن أن تؤدي العادة الخطيرة الأخرى لتناول المشروبات الغازية إلى اضطرابات صحية مزمنة بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم والكبد الدهني والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، لذا من الأفضل التخلص منها وتناول المياه الفوارة أو الشاي الأخضر.



ماء الفوار

استبدل البطاطس المقلية بشرائح الخضار

تعد البطاطس أحد أكثر خيارات الوجبات الخفيفة شيوعا بالنسبة لمعظم الناس، لو كنت تفكر في إحداث تغييرات صحية في نظامك الغذائي ونمط حياتك، فيجب عليك تجنب تناول شريحة البطاطس وغيرها من مجموعات الوجبات الخفيفة وأفضل بديل هو شرائح الخضروات.



شرائح الخضار

استبدل الحبوب السكرية بدقيق الشوفان

دقيق الشوفان له فوائد لا حصر لها بما في ذلك فقدان الوزن والإمساك والهضم بشكل عام، إذا كنت ترغب في تناول الحبوب في وجبة الإفطار، فعليك التوقف عن تناولها خاصة إذا أضفت السكر إلى وعاء الحبوب الخاص بك، يجب عليك البحث عن بدائل صحية مثل دقيق الشوفان.



دقيق الشوفان

استبدل الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة

هناك العديد من أنواع الخبز الصحي التي قد لا تعرفها، وينصح خبراء التغذية بتجنب الخبز الأبيض، واستبدال بخبز الحبوب الكاملة لتأمين صحتك بشكل أفضل.