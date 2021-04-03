شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات مفيدة لكبار السن.. أبرزها فيتامين د والماغنيسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد الكالسيوم عضلاتك وأعصابك وخلاياك وأوعيتك الدموية على العمل بشكل صحيح، لذا يجب أن تحصل النساء فوق سن الخمسين والرجال فوق 70 عامًا على حوالي 20٪ من الكالسيوم أكثر من البالغين الآخرين، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الفيتامينات التي تحتاجها مع تقدمك في العمر، حسبما نشر في موقع onhealth.

فيتامين ب 12

يساعد فيتامين ب 12 في تكوين الدم والخلايا العصبية، ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي فقط من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

ويحصل معظم البشر على ما يكفي من فيتامين ب 12 ، لكن هذا قد يتغير مع تقدمك في العمر.



اللحوم

فيتامين د

يساعد فيتامين د أيساعد جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح، يحصل معظم الناس على بعض فيتامين د من ضوء الشمس، ومن الأطعمة، لكن الأسماك الدهنية مثل السلمون هي أفضل المصادر له، خصوصا لكبار السن.

فيتامين ب 6

يستخدمه جسمك لمحاربة الجراثيم وتوليد الطاقة، كما أنه يساعد على نمو دماغ الأطفال، وتزداد الحاجة إلى هذا الفيتامين مع تقدمك في السن، وقد وجدت بعض الدراسات روابط بين مستويات B6 لدى كبار السن وتحسين الذاكرة.



فيتامين ب 6

المغنيسيوم

يساعد جسمك على إنتاج البروتين والعظام، ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، يمكنك الحصول عليه من المكسرات والبذور والخضر الورقية، لكن كبار السن يميلون إلى تناول كميات أقل منه، لذا يجب الانتباه إلى ضرورة تناول كمية كافية منه.

البروبيوتيك

هذه البكتيريا مفيدة لأمعائك، يمكنك الحصول عليها من الأطعمة المخمرة مثل الزبادي كما يمكن أن تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو متلازمة القولون العصبي لدى كبار السن.