صحة ورشاقة

كيف يسبب البرتقال الإصابة بسرطان الجلد؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف بحث أجراه علماء من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة أن التناول المفرط للبرتقال يمكن أن يسبب الإصابة بسرطان الجلد.

وأكد الخبراء أن تناول أكثر من حصتين من الحمضيات يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 63%.

وافترض الباحثون أن مادة السورالين الموجودة بكثرة في ثمار الحمضيات وعلى رأسها البرتقال، والتي لها خصائص حساسة للضوء، تؤدي إلى هذا التفاعل.

وأشاروا إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه الحالة هم أصحاب البشرة الفاتحة والفاتحة جدًا، وفقا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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