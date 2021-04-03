شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تقدم فوائد متعددة للجسم.. أبرزها بذور الكتان والكينوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم إلى الكثير من العناصر الغذائية لضمان صحته، وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على كمية معينة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جزء معين من أجسامنا، ثم هناك أطعمة خارقة مليئة بالعديد من الفيتامينات المفيدة للجسم كله، تؤثر هذه الأطعمة على صحتنا العامة ويمكن استخدامها بعدة طرق، ووفقا لتقرير موقع تايمز اوف إنديا هناك 6 أطعمة فائقة الجودة يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

6 اطعمة فائقة الفائدة للجسمبذور الكتان:

هذه البذور البنية الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية وتزيد المحتوى العالي من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وتساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة، وهى مفيد لتسهيل إنقاص الوزن، إضافة إلى أنها خالية من الكوليسترول، وبالتالي فهي مفيدة للغاية لقلبك.

جوز الهند:

يمكن استخدامه للطبخ والتجميل والأكل، زيت جوز الهند هو مرطب رائع موجود في مستحضرات ترطيب الجسم وكريمات الوجه أو حتى يتم وضعه على الجلد غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وهو إضافة رائعة لنظامك الغذائي أيضًا.

البابايا:

من الأطعمة الممتازة الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى قائمتك الغذائية، فهو يستخدم على نطاق واسع في ماسك تبييض البشرة والكريمات والمستحضرات، البابايا غنية بفيتامين A و C و E مما يعني أن البابايا مفيدة في الوقاية من المشاكل الصحية مثل مرض القلب، يعتبر عصير البابايا رائعًا للنساء اللواتي يعانين من دورة شهرية غير منتظمة.

الكينوا:

تحتاجه بشرتك حيث يساعد الكينوا في إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة أكثر مرونة وصحة مما يساعد بشرتك على محاربة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع العمرية.

الصبار:

يتم استخدام منتجات الصبار في مجموعة متنوعة من المنتجات لعلاج مشاكل الجلد وحب الشباب والندبات وحروق الشمس، يمكن استخدام جل الصبار كمنتج مستقل لتحسين ملمس البشرة وإبطاء الشيخوخة.

زيت الزيتون:

استخدام زيت الزيتون الممتاز يساعد في إدارة مستوى السكر في الدم وتقليل مخاطر الكوليسترول ومشاكل القلب.