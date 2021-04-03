بينها عصير التوت والشمندر.. مشروبات طاقة طبيعية تقوي الجسم

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 10:09 صباحاً - يمكن أن تساعد مشروبات الطاقة الطبيعية في الحصول على الطاقة اليومية التي يحتاجها الجسم بدون تلك الآثار الجانبية السيئة التي يسببها الكافيين.

توجد الكثير من مشروبات الطاقة الصحية التي يمكن أن تعزز مستويات طاقة الجسم بدون الكافيين، المرتبط بالأرق والصداع النصفي وحتى السكتة القلبية، وفيما يلي 8 مشروبات طاقة طبيعية آمنة وصحية، دون تناول فنجان من القهوة أو مشروب ريد بول، بحسب موقع “لايف هاك” الأمريكي.

1. مشروب الكفاس

الكفاس هو مشروب شائع في روسيا وأوروبا الشرقية، ويعتبر هذا المشروب المخمر طريقة صحية لرفع مستويات الطاقة دون استخدام الكافيين.

يتم انتاج الكفاس من خلال التخمير الطبيعي للقمح أو الجاودار أو الشعير وله طعم مماثل للبيرة، لكنه يصنف على أنه مشروب غير كحولي حسب المعايير الروسية، حيث أن محتوى الكحول من التخمير عادة ما يكون منخفضا بحوالي (0.5-1.0٪).

وإلى جانب تعزيز طاقة الجسم، يحتوي الكفاس على البروبيوتيك، وهو نوع من أنواع البكتريا النافعة، والتي تعمل على تعزيز جهاز المناعة، كما تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

2. مشروب الفيتامينات

يساعد فيتامين “ب 12″، مع غيره من فيتامينات “ب” المركبة في تحسين وظائف التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك يجب أن يحصل البالغون على حوالي 2.4 ميكروغرام من فيتامين ب 12 يوميًا.

توفر العديد من مشروبات الطاقة الطبيعية كمية من الفيتامين كافية للحفاظ على عمل الجسم بسلاسة، ويُنصح باستخدام بعض السبانخ أو اللفت عند إعداد عصير فواكه ليمنحك جرعة كافية من فيتامين “ب”.

3. ماء جوز الهند

يُعرف ماء جوز الهند بالمشروب الرياضي الطبيعي، وهو طريقة رائعة لتعزيز طاقة الجسم من خلال المستويات العالية من المعادن الموجودة بجوز الهند وخاصة البوتاسيوم.

أفضل ماء جوز الهند يأتي من جوز الهند التايلاندي الصغير. وكن حذرًا مع ماء جوز الهند الذي تشتريه من المتجر لأنه غالبًا ما يحتوي على سكريات مضافة.

4. مشروب الكومبوتشا

يعتبر شاي البروبيوتيك المخمر طريقة لذيذة لإزالة السموم والشفاء وتعزيز مستويات طاقة الجسم، مما يجعله أحد أفضل مشروبات الطاقة الطبيعية.

والكومبوتشا عبارة عن مزيج مصنوع من الشاي والسكر والبكتيريا والخميرة التي تنتج الإنزيمات العضوية والأحماض الأمينية والفيتامينات.

5. عصير التوت آكي

يعد عصير “توت أكي” طريقة رائعة لزيادة مستويات الطاقة، إذ يحتوي توت آكي، وهو فاكهة تشبه العنب في شكله وتُقطف من أشجار نخيل آساي، على مجموعة من فيتامينات ب والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الدهنية.

يعزز التوت من عملية الأيض، مما يمنح الجسم المزيد من الطاقة ويمكن أن يساعد على إنقاص الوزن، مما يجعله مشروب طاقة طبيعيًا رائعًا.

6. عصير الجينسنغ

يساعد عشب الجينسنغ الجسم على التكيف مع التوتر ويساعد على تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل، ويوجد أنواع مختلفة من الجينسنغ، والجينسنغ السيبيري، هو الأكثر ملاءمة لزيادة مستويات الطاقة.

7. عصير التوت والشمندر

يعد عصير التوت والشمندر وعشبة القمح علاجا منزليا ومن أفضل مشروبات الطاقة الطبيعية، إذ يحتوي مزيجا من فيتامينات (أ، ب، سي) والبوتاسيوم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.