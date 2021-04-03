رجيم الـ 7 ايام السهل والسريع لتخسيس 3 كيلوغرامات

بيروت - نادين محمد - يساعد تطبيق رجيم 7 ايام على تخسيس ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات. ومن اجل هذا من الممكن الاعتماد على بعض الاصناف التي تسرع عملية الهضم والايض وتساهم في حرق الدهون. ومنها الخبز الكامل والتفاح واليك طريقة رجيم الـ7 ايام السهل والسريع.



من الممكن ان يساعد رجيم الـ7 ايام مع تطبيق حمية الخبز الكامل والتفاح على خسارة ما لا يقل عن 3 الى 4 ايام.

اليوم الاول





الفطور. قطعتان صغيرتان من الخبز الكامل، ملعقة وسط من العسل الطبيعي، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة او المشوية من دون ملح، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز.

عشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، قطعة صغيرة من الخبز الكامل.

اليوم الثاني

​



الفطور. كوب من عصير البرتقال الطبيعي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعة صغيرة من جبنة بيضاء قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

غداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، ملعقتا طعام من الارز المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، قطعة من الخبز الكامل.

عشاء. طبق من ثمار البحر المطهوة من دون دهون، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم الثالث





الفطور. كوب من حليب اللوز، 3 ملاعق طعام من حبوب الفطور الخالية من السكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل.

وجبة خفيفة. حبة تفاح، كوب قهوة من دون سكر.

الغداء. طبق من الشوربة الخالية من الدسم، طبق من التونة مع القليل من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي. بعد 30 دقيقة كوب من الشوربة الخالية من الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل.

اليوم الرابع

​



الفطور. ملعقتا طعام من بذور الشوفان، كوب من حليب اللوز، بيضة مسلوقة، كوب قهوة من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وحبة خفيفة. حبة تفاح، ملعقة طعام من العسل.

الغداء. طبق من الكلامار المحضر بالطريقة الصحية، 3 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر.

العشاء. طبق من السلطة، 3 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم الخامس

​



الفطور. كوب من القهوة، كوب من الحليب من دون دسم ومن دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. طبق من المعكرونة الكاملة، طبق صغير من السمك المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من السلطة، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم السادس

​



الفطور. كوب من حليب اللوز، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، كوب من القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي، 3 ملاعق كبيرة من الارز المطهو على البخار.

وجبة خفيفة، حبة تفاح، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وخفيف الدسم.

العشاء. طبق من الشوربة، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، قطعة صغيرة من الخبز الكامل.

اليوم السابع

​

اقرئي أيضاً:رجيم الموز لـ 7 أيام فقط

خلال هذا اليوم الاخير من برنامج رجيم الـ7 ايام الذي يعتمد على الخبز الكامل والتفاح من الممكن تطبيق برنامج اي يوم من الايام الـ6. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 3 ايام، علماً انه من الضروري ايضاً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



