شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور المشى السريع فى حرق السعرات الحرارية وتحسين صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعديلات الصغيرة فى نمط حياتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على متوسط ​​العمر المتوقع بشكل عام، حيث تشير الأبحاث إلى أن سرعة المشى يمكن أن تؤثر على طول العمر، وفقًا لدراسة نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية (BMJ) بحثت العلاقة بين المشى البطيء وخطر الموت لدى كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

قام الباحثون بتحليل بيانات الدراسة أجريت فى 3 مدن فرنسية (بوردو، ديجون، مونبلييه)، شارك فيها 3208 من النوعين، تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وتمت متابعتهم لأكثر من 5 سنوات والمقارنة بين المشى السريع لديهم، حيث وجد الباحثون أن المشاركين الذين كانت لديهم أقل سرعة مشى كانوا أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الأسرع.

أوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين كانت لديهم سرعة مشى منخفضة زادت لديهم خطر الإصابة بموت القلب والأوعية الدموية بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالمشاركين الذين يمشون بشكل أسرع.

- فيما يلى.. فوائد المشى:

1- يعد المشى أمرًا بسيطًا ومجانيًا وهو من أسهل الطرق لزيادة نشاطك وفقدان الوزن وتحسين صحتك.

2- يساعد المشى السريع وهو شكل من أشكال التمارين الرياضية، فى بناء القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية الزائدة بالجسم وتحسين صحة القلب.

من جانبها، تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، إلى أن المشى السريع لمدة 10 دقائق يوميًا له الكثير من الفوائد الصحية ويُعادل 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية الموصى بها.

ولتعزيز فوائد التمرين بشكل عام، من المهم تناول نظام غذائى صحى ومتوازن، واستهلاك الكمية المناسبة من الأطعمة والمشروبات للوصول إلى وزن صحى والحفاظ عليه، حيث إنه لا تحتاج إلى تحقيق هذا التوازن مع كل وجبة، ولكن حاول تحقيق التوازن الصحيح على مدار يوم أو حتى أسبوع.