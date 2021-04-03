كورونا حول العالم.. 89 ألف إصابة جديدة بالهند ورقم قياسي بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 130.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات نحو 2.85 مليون.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



26 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل البر الرئيسي 26 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 2 أبريل/نيسان ارتفاعاً من تسع إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن سبعا من الحالات الجديدة إصابات محلية. وأضافت أن الحالات التسع عشرة الأخرى وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 24 بعد أن كانت 20 . ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90252 حالات ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.





2922 وفاة جديدة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 2922 وفاة بفيروس كورونا، الجمعة، في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس على مستوى العالم.

وسجلت البرازيل 70238 حالة إصابة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 12 مليوناً و910082 إصابة و328206 وفاة.





18129 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.





الهند تسجل 89129 إصابة جديدة

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 89129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 714 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 12 مليونًا و392 ألفاً و260 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 164 ألفاً و110 وفيات.

وأشارت إلى تماثل 44202 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 مليونًا و569 ألفًا و241 حالة.



