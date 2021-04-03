سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 3 أبريل 2021.. "الأخضر" يترقب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 3 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3625 ليرة للشراء، و3725 ليرة للبيع.

في حين استقر سعر الدولار في سوريا بتعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى.

كذلك، دفعت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الإثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين، والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتشديد قيود تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، التي كانت خلال فترة طويلة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي في سوريا، خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 4262 ليرة للشراء، و4385 ليرة للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، عند فتح تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 5001 ليرة للشراء، و5150 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق الموازية نحو 965 ليرة للشراء، و994 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، عند فتح تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 984 ليرة للشراء، و1014 ليرة للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في سوريا، خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية عند مستوى 11990 ليرة للشراء، و12347 ليرة للبيع.