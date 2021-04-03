تعرف على الفرق بين أعراض الجيوب الأنفية والصداع النصفى

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القاهرة - سامية سيد - قد يعانى بعض الأشخاص من الصداع ، والذى تختلف أعراضه من الآلام الحادة إلى الآلام الخفيفة ، وكشف موقع Onlymyhealth عن الفرق بين الجيوب الأنفية والصداع النصفي من خلال علاج الأعراض الشائعة.



اعرف الفرق بين الجيوب الأنفية والصداع النصفي من خلال الأعراض والعلاج

ما الفرق بين صداع الجيوب الأنفية والصداع النصفي؟

بعض أعراض الصداع النصفي والصداع الناجم عن الجيوب الأنفية متشابهة تمامًا، مثل ثقل الرأس أثناء الانحناء للأمام وسيلان الأنف والضغط في عضلات الوجه واحتقان الصدر، لذلك من المهم أن يكون لديك تشخيص مناسب للتعرف على سبب وجود خطة علاج مناسبة، على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه، إلا أن هناك أيضًا الكثير من العوامل المميزة بين الاثنين، من خلال الأعراض الأساسية والعلاج.



الصداع النصفي

الأعراض الشائعة للصداع النصفي السيلان الأنفي: سيلان الأنف من أعراض نزلات البرد ولكن يجب مراقبة لون ما يسيل من الأنف وقوامه، حيث يحدد ذلك إذا ما كان السيلان الأنفى عرضا من أعراض البرد أم عرض للصداع النصفى.غثيان:يعتبر الغثيان والقيء أيضا من الأعراض الشائعة للصداع النصفي، الصداع يكون شديدا لدرجة أنه يخلق ضغطا على عضلات الرأس والوجه مما يجعل المرء يشعر بالرغبة في القيء طوال الوقت. علاج الصداع النصفي

يركز علاج الصداع النصفي على تقليل الأعراض ومنع أي نوبات مستقبلية، يعتمد مسار العلاج الخاص بك على تواتر وشدة الصداع الذي تعاني منه، وما إذا كان لديك أي أعراض مصاحبة مثل الغثيان والقيء مع الصداع، يمكنك تجربة بعض الطرق الطبيعية في المنزل مثل ممارسة الرياضة، وشرب الكثير من الماء، والحفاظ على جدول للنوم.



الأعراض الشائعة للجيوب الأنفية

الأعراض الشائعة للجيوب الأنفية ارتفاع درجة حرارة الجسم: عدوى التهاب الجيوب الأنفية، بكتيرية تزيد ببطء من درجة حرارة الجسم مع تفاقم الحالة، ينتج عن منطقة الجيوب الأنفية المصابة بالبكتيريا صداع بسبب الضغط الذي يسببه الالتهاب.ألم في الأسنان والأذن: تضغط تجاويف الجيوب الأنفية المنتفخة والملتهبة على الأعضاء المجاورة لها مثل مناطق الأذن والأسنان لذلك، ينتج الألم المفاجئ في الأسنان والأذن المصحوب بالصداع. علاج الجيوب الانفية

البخار هو الطريقة الأكثر فائدة لتنظيف أنفك، إذا كنت مصابًا بعدوى في الجيوب الأنفية، يمكنك أيضًا إضافة قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الأوكالبتوس في وعاء ماء ساخن.



بخاخ للأنف

بخاخ للأنف

بخاخات الأنف أيضا فعالة في علاج الاحتقان والتهيج، يساعد في تنظيف الممرات الأنفية برذاذ محلول ملحي، ما عليك سوى رشها في فتحة الأنف، سيساعد ذلك في إزالة الجيوب الأنفية والبكتيريا.