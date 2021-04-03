شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تأخير وجبة العشاء.. ارتفاع مستويات السكر والأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك فالأمر ليس متوقفًا فقط على ما تأكله ومقداره، ولكن الوقت الذى تأكل فيه يلعب دورًا مهمًا بنفس القدر، حيث إن للوجبات الأساسية الثلاثة من إفطار وغداء وعشاء أهمية كبيرة فى رحلة إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أو انديا".

وتشير الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن، إلى أنه من المرجح تخزين ما لا يمكن للجسم حرقه على شكل دهون، خاصة بعد العشاء، ففى الغالب نذهب إلى النوم مباشرة ومن ثم ينعدم لدينا مستويات النشاط البدنى، حيث يزيد تناول الطعام فى وقت قريب جدًا من موعد النوم نسبة السكر فى الدم مما قد يؤثر على النوم بشكل جيد.

يجب أن تكون وجبتك الأخيرة فى اليوم وهى العشاء، أخف وجبة مع ضرورة تناولها قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، خاصة أن تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن.

فيما يلى.. 6 أسباب تجعل تناول وجبة العشاء المتأخر فكرة سيئة:

1- تناول وجبة العشاء فى وقت متأخر يخفض إيقاع الساعة البيولوجية ويجعلك تذهب إلى تناول الحلوى فى الليل.

2- عندما تتناول الطعام متأخرًا ينتهى بك الأمر إلى اتخاذ خيارات غير صحية فى الأطعمة المتناولة.

3- يمكن أن يسبب تناول الحلويات فى الليل ارتفاعا مفاجئا فى مستويات السكر فى الدم.

4- الميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن الشعور بالاسترخاء، ينخفض ​​ويصعب عليك النوم ما يسبب الأرق.

5- كما أن النوم بعد الأكل مباشرة يزيد من فرص الإصابة بالارتجاع الحمضى.