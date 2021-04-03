شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للتخلص من مشكلة النسيان المتكرر.. أبرزها الغذاء الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النسيان المتكرر من الأمور المزعجة التى يعانى منها البعض، فقد يتعرض كبار السن لهذه المشكلة، وقد يتطور الأمر ليصل بهم للإصابة بمرض الزهايمر وهى من أمراض الشيخوخة المعروفة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض الطرق للتخلص من النسيان المتكرر، وفقا لما ذكره الموقع وهى:

1: تضمين النشاط البدني في روتينك اليومي

يزيد النشاط البدني من تدفق الدم إلى الجسم كله، بما في ذلك الدماغ، قد يساعد ذلك في الحفاظ على قوة ذاكرتك، مثل المشي السريع ، أو 75 دقيقة في الأسبوع من الأنشطة الهوائية القوية ، مثل الركض - ويفضل أن يتم توزيعها على مدار الأسبوع، إذا لم يكن لديك وقت للتمرين الكامل ، فقم بالمشي لمدة 10 دقائق على مدار اليوم.

2: ابقى عقلك نشطا :

تمامًا كما يساعد النشاط البدني في الحفاظ على شكل جسمك ، تساعد الأنشطة المحفزة عقليًا في الحفاظ على صحة عقلك وقد تمنع النسيان المستمر.

3: الاختلاط بشكل منتظم:

يساعد التفاعل الاجتماعي على درء الاكتئاب والتوتر، وكلاهما يمكن أن يساهم في فقدان الذاكرة، لذا ابحث عن فرص للالتقاء بأحبائك وأصدقائك وآخرين خاصة إذا كنت تعيش بمفردك.

4: كن منظمًا:

من المرجح أن تنسى الأشياء إذا كان منزلك مليئًا بالفوضى وكانت ملاحظاتك في حالة من الفوضى، قم بتدوين المهام والمواعيد والأحداث الأخرى في دفتر ملاحظات خاص أو تقويم أو مخطط إلكتروني.

5: نم جيدا:

يلعب النوم دورًا مهمًا في مساعدتك على ترسيخ ذكرياتك ، حتى تتمكن من تذكرها في المستقبل، اجعل الحصول على قسط كافٍ من النوم أولوية يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا.

6: تناول نظام غذائي صحي:

قد يكون النظام الغذائي الصحي مفيدًا لعقلك كما هو مفيد لقلبك، تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، اختر مصادر البروتين قليلة الدسم ، مثل الأسماك والفاصوليا والدواجن منزوعة الجلد.

7: إدارة الحالات المزمنة:

اتبع توصيات طبيبك العلاجية للحالات الطبية ، مثل الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة وفقدان السمع كلما اعتنيت بنفسك بشكل أفضل ، كانت ذاكرتك أفضل على الأرجح بالإضافة إلى ذلك ، راجع الأدوية الخاصة بك مع طبيبك بانتظام يمكن أن تؤثر الأدوية المختلفة على الذاكرة.