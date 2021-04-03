شكرا لقرائتكم خبر عن تقرحات القدم قد تكون علامة على الإصابة بالسكرى من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب مرض السكرى من النوع 2 فى العديد من الأضرار الصحية للجسم خاصة إذا كانت مستويات السكر فى الدم مرتفعة بشكل ثابت، وتعتبر تقرحات القدم السكرية هى علامة منبهة على ارتفاع مستويات السكر، ولكن ما هى العلامات المميزة لها والفرق بينها وبين التقرحات العادية التى تصيب القدم، وفقًا لما ذكره موقع " Buoy Health".

داء السكرى من النوع 2 هو حالة مزمنة حيث لا ينتج البنكرياس ما يكفى من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر فى الدم أو لا تمتص الخلايا الأنسولين الذي ينتجه، بما يسمح لمستويات السكر فى الدم بحرية السيطرة على الجسم، وقد ينتج عن ذلك الإصابة باعتلال الأعصاب السكرى، وهو نوع من تلف الأعصاب يمكن أن يحدث إذا كنت مصابًا بداء السكرى.

تعتبر تقرحات القدم هى إحدى العلامات المرئية الرئيسية التى تدل على الإصابة باعتلال الأعصاب السكرى، لأن الساقين والقدمين فى مقدمة أعضاء الجسم التى تتأثر بعد الإصابة بالسكرى من النوع 2، وقرح القدم عادة ما تكون غير مؤلمة بسبب فقدان الإحساس الناجم عن تلف السكر فى الدم للأعصاب، لذلك قد لا يهتم الأشخاص المصابون بتلك التقرحات ويهملون علاجها وحمايتها بشكل صحيح ما يؤدى إلى تفاقمها، بسبب ضعف التئام الجروح الذى يحدث بسبب مرض السكرى.

- تشمل العلامات الأخرى لاعتلال الأعصاب السكرى ما يلى:

1- وخز أو حرقان

2- آلام أو تقلصات حادة

3- زيادة الحساسية للمس

- كيفية علاج الاعتلال العصبى السكرى

العلاج الأساسى لاعتلال الأعصاب السكرى والمضاعفات الأخرى المرتبطة بهذا المرض هو خفض مستويات السكر فى الدم، من خلال اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضراوات والفاكهة مع تجنب الكربوهيدرات، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.