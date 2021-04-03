شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح حول كيفية التصرف مع طفلك إذا رفض سماع الكلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثير من الآباء والأمهات حول كيفية التعامل مع الطفل الذي يرفض تنفيذ أي مهمة تطلب منه، في إطار التربية الإيجابية وعدم استخدام العقاب البدني أو الضرب، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح يجب اتباعها لتأديب طفلك الصغير عندما لا يستمع لطلباتك، وفقاً لقواعد التربية الإيجابية الحديثة، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف تتصرف مع طفلك إذا رفض سماع الكلام ؟1. لا تنظر إلى الانضباط كعقاب

قد يبدو الانضباط كما لو كنت تعاقب أطفالك ومع ذلك، فإن الانضباط هو أكثر وسيلة للمساعدة في تشكيل شخصية الطفل وأخلاقه، وهي طريقة لتعليمهم الصواب من الخطأ.

قال طبيب الأطفال بمستشفيات كليفيلاند كلينيك الأمريكية​: "مع الانضباط نعلم أطفالنا ضبط النفس ورغم أن الانضباط أكثر فاعلية من العقاب، اعلم أنه يتطلب المزيد من الجهد لتعليم الطفل الانضباط."

2. لا تضيع فرصا لمدح السلوكيات الإيجابية وعرفهم سبب رفضك للسلوكيات الخاطئة

الاهتمام الإيجابي بالسلوك الجيد الذي يفعله الطفل يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً ويمكن أن يساعد في تشكيل سلوك طفلك وبناء ثقته بنفسه أيضًا، وينصح الأطباء ​​بإيلاء الاهتمام لما يفعله طفلك وهو أمر جيد، والتعرف على ذلك بصوت عالٍ لطفلك.

مثلا، "خذ وقتك في الاستماع بشكل كامل إلى ما سيقوله طفلك ، ووافق عندما يكون ذلك مناسبًا، إذا كنت لا توافق ، قل ذلك، وتأكد من أنك تأخذ الوقت الكافي لإخبارهم بالسبب".

3. كن محددًا

افتراض أن طفلك يجب أن يعرف ما تريده هو أمر خاطئ، حيث إن عدم الوضوح بشأن ما تتوقعه مسبقًا سيؤدي إلى إحباط لك ولطفلك، لذا ضع حدودًا واضحة وواقعية مع طفلك وكن محددًا مع الأهداف.

قال الأطباء : " كونك محددًا في المهام التي تطلبها من الطفل - مثل السماح لهم بمعرفة الشكل "الجيد" بالضبط - يساعدهم على فهم ما هو متوقع منهم قد يعني ذلك عدم مقاطعة شخص بالغ يتحدث، على سبيل المثال.

4. تذكر أنك والدهم وليس صديقهم قم بتوجيههم دائماً

قد يكون من المغري أن تعامل أطفالك وكأنهم أفضل صديق لك، لكن الأطفال يحتاجون منك أن تقودهم وتعلمهم أثناء نموهم، سيؤدي تأديب طفلك ووضع الحدود إلى غرس الثقة أثناء تعلمه كيفية التنقل في الحياة، لكن الانضباط سيؤتي ثماره عندما تشاهد ابنك الصغير ينمو، ويصبح أكثر ثقة ويطور بوصلة أخلاقية جيدة.