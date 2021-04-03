شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترفع مستويات التركيز والانتباه فى 6 خطوات.. استمع للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير مشكلة من تراجع مستويات التركيز والانتباه، والذى يؤثر على القيام بمهامك اليومية والأنشطة المختلفة، لذا رصد تقرير نشر في موقع " onlymyhealth" بعض الأنشطة التي يمكنك القيام بها لزيادة مستوى تركيزك والتركيز على عملك.



كيف تحسن مستويات تركيزك

ومن أهم تلك الأنشطة:1.ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة في بناء التركيز خاصة للأطفال والمراهقين والتي قد تكون على شكل أنشطة ترفيهية، فعندما ينغمس الأطفال فى مشاهدة العروض المختلفة وممارسة الألعاب عبر الإنترنت، يؤدي ذلك إلى استنزاف العقول ويؤثر على مرحلة تطور الدماغ، ومن أبرز تلك الأنشطة اليوجا أو التأمل.

2.الرقص:

هو نشاط ترفيهي أو هواية يمكن لأي شخص القيام بها، فأن تعلم حركات رقص جديدة يمكن أن يساعد عقلك على تسريع ذاكرتك وبالتالي فهي تحسن التركيز.

3.استخدام حواسك:

فإذا كنت ترغب في تحسين تركيزك، فحاول القيام بنشاط يشمل جميع أعضاء الإحساس في نفس الوقت، واستخدام كافة الحواس، من خلال تقنيات التدليك الذاتي.

4.تعلم مهارات جديدة:

مثل ركوب الخيل أو ممارسة السباحة والتي تحسين التركيز لديك.

5. الاستماع إلى الموسيقى :

يساعد الاستماع إلى الإيقاعات الموسيقية الى تحسن قدرتك على التفكير والإبداع، بالإضافة الى أن ممارسة العزف على بعض الآلات أو الغناء تعد طريقة فعالة لتحسين التركيز والتركيز.

6. تعلم لغة جديدة:

ثبت أن الأشخاص الذين يمكنهم التحدث بأكثر من لغة بطلاقة لديهم تركيز أفضل في الحياة، كما أنه يحسن نمط تفكيرهم ويفيد مهاراتهم البصرية، وبالتالي تحسين تركيزك .