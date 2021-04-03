شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لاستخدام خل التفاح فى إنقاص الوزن.. منها مع الشاى والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يلعب خل التفاح دورًا رئيسيًا فى تعزيز فقدان الوزن، حيث يمكنك الاعتماد عليه للتخلص من بعض الكيلوجرامات، وكذلك يساعد فى حرق دهون البطن وبطريقة صحية، فهو نوع من الخل يتم استخراجه من التفاح، ويوفر العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد على الشبع مما يجعله علاجا ممتازا لفقدان الوزن أو اتباع نمط حياة صحى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".





- فيما يلى.. 6 طرق لاستهلاك خل التفاح فى انقاص الوزن:

أثبتت العديد من الدراسات فعالية خل التفاح لإنقاص الوزن، فهو يحتوى على المغنيسيوم والحديد والفوسفور والأحماض الأمينية والعديد من مضادات الأكسدة المفيدة.

1- خل التفاح والماء

الطريقة الأكثر شيوعًا وأفضل طريقة لاستهلاك خل التفاح هى تخفيفه بالماء، حيث يمكن تناول ملعقة أو اثنين كبيرة قبل أو بعد الطعام، حيث يساعد ذلك فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم وعلاج أعراض متلازمة تكيس المبايض وفقدان الوزن بشكل صحى.

2. مخللات الخضار

يمكن استخدام خل التفاح فى مجموعة متنوعة من المخللات، حيث إن له نكهة خفيفة تتناسب مع التوابل، ويمكن استخدامه بديلًا للخل الأبيض، كما يمكنك عمل مخللات نباتية منزلية وإضافة خل التفاح إليها.

3- خلط خل التفاح مع الشاى

تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الشاى الساخن يوميًا يمكن أن يفعل المعجزات فى إنقاص الوزن وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، ولكن يشترط إضافته إلى خل التفاح الطبيعى العضوى أو الشاى الأخضر.

4- إضافته إلى السلطة

يضاف خل التفاح إلى زيت الزيتون لعمل تتبيلة السلطة، حيث ثبت أنه لذيذ بشكل خاص مع الخضراوات الورقية والخيار والطماطم.

5- خل التفاح مع العسل

يستخدم العسل والخل فى الأدوية منذ سنوات عديدة وهو مزيج منشط وصحى للغاية، حيث تساعد حلاوة العسل فى تهدئة طعم الخل، فهو يعزز فقدان الوزن بشكل سريع وصحى.

6- خل التفاح مع الفواكه

يمكن إضافة خل التفاح مع عصير الفواكه، حيث تتحد الفوائد الصحية لعصير الفاكهة مع خل التفاح وتعطى نكهة لذيذة أيضًا.