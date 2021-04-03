شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الاكتئاب عند كبار السن عديدة .. أبرزها تغيرات الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يصيب الاكتئاب كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد، وأعراض الاكتئاب عند كبار السن عديدة لكنه ليست جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، فلا يصاب به كل من يتقدم بالعمر، لكن كبار السن معرضون لخطر التشخيص الخاطئ ونقص العلاج لأن بعض أعراضه يمكن أن تحاكى المشكلات الطبيعية المتعلقة بالعمر أو أمراض الشيخوخة، لذا من المهم فهم الأعراض جيداً، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب عند كبار السن، وفقاً لموقع psycom.



أعراض الاكتئاب عند كبار السن

أعراض الاكتئاب عند كبار السن متنوعة والسمة الأساسية لحلقة الاكتئاب الكبرى هي فترة أسبوعين على الأقل عندما يعاني الشخص من مزاج مكتئب (معظم اليوم، كل يوم تقريبًا) أو فقدان الاهتمام أو المتعة في جميع الأنشطة تقريبًا، ووفقًا للجمعية الأمريكية للطب النفسي للشيخوخة، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للاكتئاب لدى كبار السن ما يلي:

- الحزن المستمر

- الشعور بالتباطؤ

- مخاوف مفرطة بشأن المشاكل المالية والصحية

- بكاء متكرر

- الشعور بانعدام القيمة أو العجز

- تغيرات الوزن

- السرعة أو التململ

- صعوبة النوم

- صعوبة فى التركيز

- شكاوى جسدية (ألم جسدى غير مبرر أو مشاكل فى الجهاز الهضمى)

- الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية



أعراض الاكتئاب عند كبار السن

يمكن أن تؤدى المشكلات الطبية، بما في ذلك الحالات الطبية المزمنة، إلى ظهور أعراض الاكتئاب أو تفاقمها لدى المرضى المسنين يمكن أن تؤدي أي حالة طبية ، خاصة تلك المؤلمة أو المنهكة أو التي تهدد الحياة إلى ظهور أعراض الاكتئاب ، بما في ذلك:

- السرطان

- مرض الشلل الرعاش

- السكتة الدماغية

- مرض قلبي

- الذئبة

- داء السكري

- الخرف ومرض ألزهايمر

- التصلب المتعدد



أعراض الاكتئاب عند كبار السن

ترتبط بعض الأدوية بالاكتئاب لدى كبار السن تشمل هذه الأدوية: أدوية القلب والأوعية الدموية ، والعلاج الكيميائي ، والأدوية المضادة للذهان ، والأدوية المضادة للقلق والمهدئات ، ومضادات الاختلاج ، والعوامل المضادة للالتهابات / المضادة للعدوى ، والمنشطات ، والعقاقير الهرمونية ، والأدوية الأخرى.

يجب على المرضى المسنين الذين يعانون من أعراض الاكتئاب عند تناول الأدوية إبلاغ الطبيب الذي يصف الأعراض على الفور.

يشترك الاكتئاب والخرف في العديد من الأعراض، ما يجعل من الصعب التمييز بين الاثنين.

أولا: الاكتئاب وأعراضه

- التدهور العقلي السريع

- يعاني المرضى من صعوبة في التركيز

- المهارات اللغوية والحركية بطيئة ولكنها طبيعية

- مشاكل الذاكرة والارتباك

ثانيا الخرف

- التدهور العقلي بطيء

- يصاب المرضى بالارتباك وقد يضيعون أو يخلطون بين التواريخ أو يتساءلون أين هم

- يعاني المرضى من الذاكرة قصيرة المدى

- مهارات الكتابة والتحدث واللغة ضعيفة

- لا يلاحظ المرضى أو يبدو أنهم يهتمون بمشاكل الذاكرة