شكرا لقرائتكم خبر عن المايلوما المتعددة.. نوع من أنواع سرطان الدم تعرف على أسبابه وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المايلوما المتعددة هي نوع من أنواع سرطان الدم التي تؤثر على خلايا البلازما، وهي خلايا الدم البيضاء الموجودة في نخاع العظام وهي المسئولة عن إنتاج الأجسام المضادة التي تحمي جسمك بمحاربة العدوى والأمراض المختلفة.

ووفقا لتقرير موقع "تايمز اوف انديا"، عندما تتطور خلايا البلازما وتتكاثر بمعدل غير طبيعي داخل نخاع العظام ، يؤدي ذلك إلى إنتاج الكثير من البروتين الذي يسمى الجلوبولين المناعي في العظام والدم، مما يؤدي بدوره إلى الإصابة بالورم النخاعي المتعدد عند ترك الورم النقوي المتعدد دون تشخيص ودون علاج، وينتشر بعد ذلك إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يتسبب في تلف العديد من الأعضاء.

اعراض المايلوما المتعددة

قد تختلف أعراض المايلوما المتعددة من شخص لآخر في حين أن الأعراض المصاحبة قد لا تظهر في البداية، ومع تقدم المرض أو تفاقمه، تكون هناك مؤشرات معينة يجب الانتباه إليها، وفيما يلي بعض الأعراض التي قد تواجهها إذا كنت تعاني من المايلوما المتعددة.

- تلف العظام

- فقر الدم

- ضعف وتعب

- فقدان الوزن

- فقدان الشهية والغثيان

- فشل كلوي

أسباب المايلوما المتعددة

في حين أن سبب المايلوما المتعددة لا يزال غير معروف ، إلا أنه يحدث بسبب النمو غير الطبيعي لخلايا البلازما في نخاع العظام، والتي تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم لا تتبع خلايا الورم النقوي دورة حياة طبيعية ، بل تستمر في الانقسام إلى أجل غير مسمى ، مما يجعلها خطيرة للغاية.

عوامل الخطر

سبب المايلوما المتعددة غير معروف حتى الآن، ومع ذلك ، يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة إذا كانوا يندرجون ضمن الفئات المذكورة أدناه.

- الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا - الذكور

الذكور - من يعانون زيادة الوزن والسمنة

- الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع

الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع - الأشخاص الذين تعرضوا لمواد كيميائية ضارة

طرق تشخيص المايلوما المتعددة

اختبار الدم أو البول هو الوسيلة الأكثر شيوعًا لتشخيص المايلوما المتعددة فهو يساعد في قياس الأنواع المختلفة من الخلايا في دمك وكذلك يتحقق من مدى كفاءة عمل الكليتين.

بصرف النظر عن ذلك، يمكن استخدام اختبارات التصوير التي تشمل الأشعة السينية أو فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية لتحديد أي مؤشرات للورم النخاعي المتعدد يمكن أن يوصي طبيبك أيضًا بأخذ خزعة ، حيث يمكن أخذ عينة من نخاع العظم وفحصها لتأكيد حالة الحالة.

طرق علاج المايلوما المتعددة

على الرغم من عدم وجود علاج للورم النخاعي المتعدد، إلا أن العلاجات متاحة لتقليل الألم والمضاعفات والحد من تفاقم المرض نظرًا لعدم ظهور أي أعراض ، قد يختار طبيبك مراقبتك بدلاً من بدء العلاج ومع ذلك، إذا كانت مرحلة المايلوما المتعددة لديك متقدمة، فإليك بعض خيارات العلاج التي يمكنك الاختيار من بينها.

- العلاج الموجه:

وهو الأدوية المستخدمة في هذا العلاج تستهدف البروتينات والجينات والأنسجة المسئولة عن نمو الخلايا السرطانية.

- العلاج البيولوجي:

في هذه الحالة تحفز الأدوية المستخدمة جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة خلايا الورم النقوي.

- العلاج الكيميائي:

على عكس العلاجات الأخرى، يستخدم العلاج الكيميائي في الحالات الأكثر تقدمًا الأدوية المستخدمة عدوانية، ويمكن أن يساعد ذلك في القضاء على الخلايا التي تتكاثر بسرعة، وغالبًا ما تُعطى أدوية العلاج الكيميائي بجرعات عالية، خاصة قبل زراعة الخلايا الجذعية.

- الكورتيكوستيرويدات:

تساعد هذه الأدوية العلاجات الأخرى على العمل بشكل أفضل وأكثر.