ليبيا تستعد لاستقبال أولى شحنات لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد ليبيا لاستقبال أول شحنة من لقاح كورونا من مبادرة "كوفاكس"، بعد أسابيع من تعهدات حكومية بسرعة توفير التطعيمات.

وقال عضو اللجنة الاستشارية لمجابهة كورونا حيدر السائح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أول شحنة من لقاح كورونا جاهزة (لم يكشف عن عدد الجرعات) في انتظار نقلها إلى ليبيا.



وأكد السائح مخاطبة الخطوط الجوية الليبية باستقبال وشحن الطرد الخاص بشحنة اللقاحات القادمة من مبادرة كوفاكس إلى الأراضي الليبية.





وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي، التعاقد مع 4 شركات، على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.



وعزى رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، خليفة البكوش، أسباب التأخير، إلى الإغلاق الذي فُرض من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ملف التطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة.

تعهدات حكومية

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة تعهد في مارس/آذار الماضي، بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن.

وأقر الدبيبة بأن الشعب الليبي مستاء جدا من الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في سبيل التعامل مع العدوى، مشددًا على ضرورة التفكير بطريقة مختلفة في إدارة الأزمة، مؤكدا أن حكومته تولي الأولوية لتوفير اللقاح وتوسيع رقعة التطعيم.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن المركز سينظم حملة لتوزيع اللقاحات على المواطنين، فور وصولها، مؤكدًا تجهيز منظومة عمل لتنظيم آلية توزيع اللقاحات وتسجيل الراغبين باللقاح حسب الفئات المحددة، إضافة لتوفير معلومات كافية حول اللقاحات.



كورونا يحصد الأرواح

وكانت النقابة العامة للأطباء في ليبيا عبرت في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، عن استيائها من تأخر وصول لقاح كورونا إلى البلاد، مطالبة بتقديم المتورطين للمحاكمة العاجلة.



وأكدت نقابة أطباء ليبيا أن تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا حتى الآن يرجع إلى "صراع المسؤولين ودواعش المال العام" على النسب التي سيتحصلون عليها من توريد اللقاح.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 159 ألفًا و980 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2680 وفقًا لآخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الخميس.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وصنفت تقارير للأمم المتحدة، صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، ليبيا بالمركز الثاني في أفريقيا من حيث معدل الوفيات بفيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان.