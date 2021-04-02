شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد معدن السيلينيوم فى الوقاية من السمنة.. وما الأطعمة التى تحتوى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغذيات ضرورية للجسم لأن نقصها يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية، والسيلينيوم هو أحد هذه العناصر الغذائية المفيدة للغاية، ولكن الناس لا يعرفون أهميته، وقد ثبت أن السيلينيوم يوفر فوائد يمكن أن تكون فعالة فى الوقاية من السمنة، فإذا كنت لا ترغب فى أن تصاب بالسمنة، فيجب عليك تضمين السيلينيوم فى نظامك الغذائى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".





من جانبها، نشرت مجلة "eLife" دراسة تفيد بأن السيلينيوم معدن أساسى لصحة التمثيل الغذائى يمكن أن يساعد فى تجنب خطر الإصابة بالسمنة، وإذا كنت ترغب فى أن تنعم بصحة جيدة فأنت بحاجة إلى وضع قيود غذائية معينة بما فى ذلك تثبيط الميثيونين (الأحماض الأمينية)، لذلك فإن اتباع نظام غذائى نباتى مفيد جدًا لتحقيق تلك الأهداف، ولكن لا يمكن للجميع اتباع هذا النظام، لذلك ينصح الباحثون للحد من الميثيونين عن طريق استهلاك السيلينيوم.

- هل السيلينيوم يساعد فى إنقاص الوزن؟

كان من المهم العثور على شيء يمكن أن يساعد فى تقييد الميثيونين (الأحماض الأمينية) بالجسم، وأشارت الأبحاث إلى فعالية مكملات السيلينيوم أو تناول الأطعمة التى تحتوى على هذا المعدن فى تحقيق تلك الأهداف، ولكن الباحثين وجدوا أن مكملات السيلينيوم أكثر فعالية فى منع زيادة الوزن مقارنة بالنظام الغذائى، لأنه بالحد من الأحماض الأمينية يمكنك التحكم فى زيادة الوزن عن طريق إضافة السيلينيوم إلى نظامك الغذائى، فهو يمنع تراكم الدهون فى الجسم لذلك هو فعال فى عملية فقدان الوزن.

وأشار المؤلف الرئيسى لهذه الدراسة جاى جونسون، إلى فوائد السيلينيوم التى يوفرها لصحة الإنسان، فهو ليس فقط فعالًا فى الوقاية من السمنة وإنما أيضًا تمنع مكملات هذا المعدن الإصابة بالأمراض التى تؤثر على العمر الافتراضى للأشخاص.

أطعمة تحتوى على السيلينيوم

وهناك العديد من الأطعمة الصحية التى تحتوى على معدن السيلينيوم، مثل التونة والسردين والسلمون والديك الرومى ولحم البقر بجانب اللبن والبيض ودقيق الشوفان والموز.