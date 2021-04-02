شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية للمواد الحافظة فى الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المواد الحافظة عبارة عن مواد تضاف إلى المواد الغذائية لمساعدة الطعام على البقاء في مأمن من البكتيريا، وتحتوى معظم المواد الحافظة على نترات الصوديوم وبنزوات الصوديوم وهي مواد كيميائية اصطناعية أساسًا، وهنا نرصد أنواع المواد الحافظة، والآثار الجانبية لها بحسب موقع "only my health".

تحتوى المواد الحافظة الطبيعية على خصائص مضادة للأكسدة تساعد فى الحفاظ على الطعام لفترة أطول مما يقلل من عملية الأكسدة والشيخوخة.



أنواع مواد الحافظة

يتم إضافة بعض المواد الحافظة إلى المنتج الغذائي لتأخير عملية التلوث على سبيل المثال، لا يمكن الاحتفاظ بالعصير الطازج لفترة طويلة ولكن تنتهي صلاحية عبوات العصير حال عدم إضافة مواد حافظة.

يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في التنفس مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

تسبب المواد الحافظة فرط النشاط عند الأطفال.



الآثار الجانبية للمواد الحافظة

الإفراط في تناول المواد الحافظة الكيميائية يمكن أن يضعف أنسجة القلب ويمكن أن يسبب مشاكل في القلب.

تسبب المواد الحافظة أيضا السمنة والتي بدورها تسبب العديد من الأمراض الأخرى.