خلال 3 ساعات … اختبار جديد لكورونا يمكنه تحديد ما إذا كان لديك متغير شديد العدوى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 10:29 مساءً - يقول العلماء أنهم أنشأوا اختباراً جديداً محمولاً يمكنه اكتشاف الفيروس التاجي في دقائق معدودة وحتى تحديد ما إذا كان متغيراً شديد العدوى.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه …

تمّ تطويره من قبل معهد سالك للدراسات البيولوجية ، في لا جولا ، كاليفورنيا ، ويسمى اختبار NIRVANA.

يمكن للجهاز، الذي تمّ تصميمه بحجم الكمبيوتر المحمول، تشخيص كوفيد-19 في 15 دقيقة ، وفي الوقت نفسه ، اختبار الفيروسات الأخرى ذات الأعراض المماثلة مثل الأنفلونزا.

كما يمكنه إجراء التسلسل الجيني في ثلاث ساعات فقط لتحديد ما إذا كان الفيروس طفرة ، مثل تلك التي شوهدت لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، الأمر الذي يمكن أن يساعد خبراء الصحة العامة على تحديد مدى سرعة انتشار الفيروس.

وقال الدكتور خوان كارلوس إيزبيسوا بلمونتي ، الأستاذ في مختبر التعبير الجيني في سالك ، في بيان صحفي: “إنّ هذه الطريقة للكشف عن الفيروسات ومراقبتها لا تتطلب بنية تحتية باهظة الثمن مثل الطرق الأخرى”.

“يمكننا أن ننجز مع اختبار محمول واحد نفس الشيء الذي يستخدم الآخرون اختبارين أو ثلاثة اختبارات مختلفة ، مع آلات مختلفة ، للقيام به.”

في الوقت الحالي ، تتضمن عملية اختبار مرضى كوفيد-19 اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، الذي يعتبر المعيار الذهبي للاختبارات، والذي يبحث عن المادة الوراثية للفيروس.

إذا كان الاختبار سلبياً ، فلن يعرف المريض ما الذي يسبب أعراضه ما لم يتم تشغيل اختبارات PCR الأخرى لفيروسات مختلفة.

ولكن إذا كان الاختبار إيجابياً، فإن المريض لا يعرف ما إذا كان الفيروس أحد المتغيرات شديدة العدوى ما لم يتم إرساله إلى مختبر مختلف ، والذي قد يستغرق أياماً للحصول على نتائج التسلسل الجيني.

ما هو أكثر من ذلك ، هو القواعد الفيدرالية التي تفرض المعلومات التي يمكن لمختبرات الجامعة الإبلاغ عنها ولمن ، مما يعني أنّ مسؤولي الصحة في المقاطعات لا يعرفون حتى المقاطعات في الولايات التي لديها حالات.

فيتم إجراء الاختبار فقط من قبل بعض المختبرات التي لا يطلب منها إخبار المرضى أو الأطباء بنتائجهم

قال باحثون في معهد سالك أنهم تساءلوا عما إذا كانت هناك طريقة أسرع وأرخص وأبسط لاختبار كوفيد-19.

فقرروا استخدام تقنية تسمى isothermal recombinase polymerase amplification (RPA).

تدور اختبارات PCR بين درجات الحرارة العالية والمنخفضة لفصل الحمض النووي وتحديد موقع المادة الوراثية الفيروسية ، ولكن يستخدم RPA البروتينات للقيام بنفس الشيء وبسرعة أكبر.

وقال الدكتور مو لي ، وهو أستاذ مساعد في العلوم البيولوجية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية وباحث سابق في ما بعد الدكتوراه في سالك: “سرعان ما أدركنا أنه يمكننا استخدام هذه التقنية ليس فقط للكشف عن السارس-CoV-2 ، ولكن أيضاً عن الفيروسات الأخرى في نفس الوقت.

صمم لي وإزبيسوا بلمونتي NIRVANA لاختبار كوفيد-19 وكذلك الأنفلونزا A ، والفيروس الغدي البشري ، وغيرها من الفيروسات التاجية.

ويقولون أنّ الاختبار سيبلغ عن نتائج إيجابية أو سلبية في 15 دقيقة فقط ويضيفون أنه في غضون ثلاث ساعات ، يمكن للآلة أن تكشف ما إذا كانت الوافرة مرتبطة بمتغير ، مثل متغير المملكة المتحدة ،الذي يطلق عليه B. 1.1.7 وينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لاختبار أجهزتهم ، ونشر النتائج في مجلة Med ، قام الباحثون بتشغيل NIRVANA على 70 عينة ، بما في ذلك 10 منها معروفة بأنها إيجابية لـكوفيد-19 و 60 حالة غير معروفة.

في جميع الحالات ، حددت الآلة بشكل صحيح الفيروسات الموجودة ، وفي حال كانت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا الجديد، استطاع الاختبار تحديد السلالة الصحيحة.

يقول لي وازبيسوا بلمونتي أن الآلة يمكنها اختبار 96 عينة في وقت واحد ، وبسبب صغر حجمها ، يمكن استخدامها للكشف عن الفيروس في المدارس أو المطار.

وقال إيزبيسوا بيلمونتي: “لقد قدم الوباء درسين مهمين: أولاً ، أهمية الاختبار على نطاق واسع وبسرعة ، وثانياً ، أهمية معرفة المتغيرات الخاصة به”.

“توفر طريقة NIRVANA حلاً واعداً لهذين التحديين ليس فقط للوباء الحالي ولكن أيضاً للأوبئة المستقبلية المحتملة.”