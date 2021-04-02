شكرا لقرائتكم خبر عن للراغبين في إنقاص الوزن.. تعرّف على الموعد المناسب لتناول وجبة العشاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير طبي عن الموعد المناسب لتناول وجبة العشاء للذين يتبعون حمية غذائية من أجل فقدان الوزن.

وأوضح التقرير أنه يجب أن تكون الوجبة اليومية الأخيرة خفيفة وقبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، مضيفاً أن الاختيار الخاطئ لموعد الوجبة الأخيرة لا يساعد في إنقاص الوزن.

وأكد أن الاختيار الخاطئ، سيزيد من نسبة السكر في الدم، ما يعني صعوبة النوم كما يؤدي إلى:-

–انخفاض إيقاع الساعة البيولوجية وزيادة الرغبة في تناول الحلويات في الليل.

–الأكل المتأخر، ينتهي بخيارات طعام غير صحية.

–تناول الحلويات في الليل يرفع فجأة مستويات السكر في الدم.

–تنخفض نسبة الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء، ما يُسبب صعوبة النوم.

-يزيد النوم بعد الأكل مباشرة، فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي.