شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من انتفاخ البطن؟ تعرف على أعراض الاستسقاء وأسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالات الاستسقاء مزعجة للغاية ولها أعراض مثل الغثيان والتعب وضيق التنفس والشعور بالامتلاء، والسبب الأكثر شيوعا للاستسقاء هو أمراض الكبد، وهناك العديد من الأسباب الأخرى تشمل عادة حالات كامنة مثل السرطان وفشل القلب، ويمكن أن تظهر أعراض الاستسقاء بشكل تدريجي أو مفاجئ، وقد كشف موقع Onlymyhealth عن أعراض الاستسقاء وأسبابه وتشخيصه وعلاج انتقاخ البطن.

ووفقًا للدكتور ماناف وادهاوان، يحدث الاستسقاء عادة بسبب أي أمراض أو ندبات في الكبد، تعرف أيضًا باسم تليف الكبد، ويمكن أن يساهم الضغط المتزايد في تراكم السوائل في تجويف البطن، مما يؤدى إلى الاستسقاء، وهناك العديد من الحالات الصحية الأساسية التي يمكن أن تكون عاملاً رئيسياً وراء الاستسقاء، مثل السل وأمراض الكلى والتهاب البنكرياس وقصور الغدة الدرقية، وهذه بعض عوامل الخطر النادرة الأخرى لهذه الحالة أيضا، لكن الأسباب الرئيسية للاستسقاء هي قصور القلب وتليف الكبد والسرطان.



انتفاخ البطن

يتسبب تراكم السوائل في تورم البطن والكثير من الضغط على الأعضاء الداخلية الأخرى، مما قد يؤدى فى الغالب إلى شعور المريض بعدم الراحة، لا تشير الأعراض دائمًا إلى أى حالة طارئة، ولكن ينصح بالتحدث مع طبيبك إذا واجهت أي شيء مثل: ضعف الشهية، وغثيان، وضيق التنفس، والتعب، وإمساك، ووجع بطن، والانتفاخ، وزيادة الوزن المفاجئة، وحمى.



تورم في البطن

الموجات فوق الصوتية هي أسهل وأبسط طريقة لتشخيص هذه الحالة، غالبا ما تكون الحالات الأساسية التي تسبب الاستسقاء من الأمراض الخطيرة وترتبط ارتباطًا مباشرًا بانخفاض متوسط العمر المتوقع، غالبا ما تكون الطريقة الأولى للتشخيص هي فحص البطن.



تورم في البطن

ويعتمد علاج الاستسقاء على السبب الكامن وراء المرض، وعادة ما تستخدم مدرات البول لعلاج الاستسقاء وهي فعالة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.