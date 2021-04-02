شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الصداع وأسبابه وكيف تؤثر فيه تغييرات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الصداع فى الغالب عرضا وليس مرضا، فهو ينتج عن حالة مرضية معينة، وتؤثر تغييرات الطقس بأكثر من طريقة، وقد يكون الصداع أحد الأعراض الناتجة عن التغييرات التى تحدث بالطقس، حيث تشير الهيئة الصحية البريطانية (NHS) إلى أن هناك 4 تغييرات جوية تسبب الصداع، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- يمكن أن تؤدى تغيرات الطقس السيئة إلى الإصابة بالصداع وقد أبرزت (NHS) 4 أحداث تسبب ذلك:

1- تغير لون السماء إلى الرمادى

2- الرطوبة العالية

3- ارتفاع درجات الحرارة

4- العواصف

وتوضح الهيئة الصحية البريطانية أن تغيرات الطقس تؤدى إلى حدوث تغيرات كيميائية وكهربائية فى الدماغ، وهذا يزعج الأعصاب ويؤدى إلى الصداع، ولذلك من المهم معرفة توقعات الأرصاد التى وفقًا لها ستكون مُعرضًا للإصابة بالصداع من عدمه، والتأكد من أن لديك بعض مسكنات الألم من أجل التغلب على ذلك.

- فيما يلى.. أسباب أخرى للصداع:

1- قد يؤدى تناول أطعمة معينة إلى الإصابة بالصداع، لذلك لابد من معرفتها جيدًا والتقليل من تناولها قدر الإمكان.

2- حدوث لغبطة فى الهرمونات

3- انسحاب الكافيين

4- قلة النوم

5- شرب أنواع معينة من الكحوليات

- متى يكون الصداع علامة على حالة كامنة خطيرة؟

قد يشير الصداع اليومى المزمن إلى حدوث شيء خطير، حيث إنه وفقًا لموقع "مايو كيلينك" فإن هناك بعض الحالات التى يصاحبها الصداع كأعراض.. على النحو التالى:

1- التهاب أو مشاكل أخرى فى الأوعية الدموية داخل الدماغ وحولها بما فى ذلك السكتة الدماغية

2- التهاب السحايا

3- أورام المخ

4- إصابات فى الدماغ

5- يمكن أن يؤدى الإفراط فى استخدام بعض الأدوية إلى حدوث صداع