قفزة بإصابات كورونا في السعودية.. الأعلى منذ شهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن قفزة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا، مسجلة 728 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 391 ألفا و325 حالة مؤكدة، بزيادة 728 إصابة عن المسجلة الخميس، والتي بلغت 590 حالة.



ويعد عدد الإصابات المسجلة، الجمعة، الأعلى منذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 378 ألفا و873 حالة (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6684 حالة وفاة.