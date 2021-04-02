تعرف على الفرق بين الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة فى نظامك الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة، وتعمل على تكسير السكر والألياف والنشا إلى جلوكوز ما يوفر الطاقة للجسم، وهناك فئتان رئيسيتان من الكربوهيدرات بسيطة ومعقدة، وخلال التقرير التالى نتعرف على الفرق بين الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة بحسب موقع "only my health".

الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة

يتمثل الاختلاف الأساسي في التركيب الكيميائي ومدى سرعة هضم جسمك له، ومن المرجح أن تستغرق الكربوهيدرات البسيطة وقتا أطول للهضم من الكربوهيدرات المعقدة، بالنسبة الكربوهيدرات المعقدة فهي مفيدة للجسم، كما أنها تحتوي على المعادن والألياف التي يحتاجها جسمك، في حين أن الكثير من الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن تتسبب فى خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.



الكربوهيدرات المعقدة

ومن الأمثلة على الكربوهيدرات البسيطة، عصائر الفاكهة والسكر والحليب كامل الدسم، أما الكربوهيدرات المعقدة فتشمل الفواكه الكاملة والشوفان والقمح وبذور الجوز والخضراوات الكاملة.

الكربوهيدرات الصحيحة تقلل من نسبة الدهون لديك

لو لديك كمية مناسبة من الكربوهيدرات الصحية في نظامك الغذائي، فيمكن أن يساعد ذلك في تقليل دهون الجسم بشكل كبير، ويجب أن تتناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من الكربوهيدرات البسيطة لتقليل الدهون، الكربوهيدرات المعقدة تحفز إنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم،كما تستخدم في بناء العضلات بدلا من البروتين.



الكربوهيدرات

نصائح لفقدان الدهون عن طريق تناول الكربوهيدرات الصحيحة

- تناول 50-60٪ من الكربوهيدرات الجيدة في نظامك الغذائي، لا تتأخر عن موعدها فهى ضرورية لتوفير الطاقة للجسم.

- لا تتناول أكثر من 20-25 سعرة حرارية من الدهون في نظامك الغذائي، أي 3-4 ملاعق شاي فقط من الدهون.

- الإفراط في استهلاك الكربوهيدرات والبروتينات يتحول إلى دهون، لذا كن حذرًا من الكمية التي تتناولها.

- يمكنك تناول الشاي الأخضر مرتين في اليوم، فهو يحسن التمثيل الغذائي ويساعد على تقليل الدهون في الجسم.