أهمية تجشؤ الرضيع بعد شرب الحليب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 07:34 مساءً - تعد الرضاعة سواء الطبيعية أو الصناعية مصدر غذاء الرضيع، خصوصاً في الشهور الأربعة الأولى من حياته، ويعتمد على صدر الأم أو القنينة في الحصول على الحليب، ولذلك يجب مراعاة شروط الرضاعة الصحيحة؛ لكي لا تسبب مشاكل للرضيع، ومن شروطها التكريع أو التجشؤ، ويشير الدكتور محمد أبو داوود، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة للآتي بخصوص أهمية التجشؤ للرضيع كالآتي.

ما هو التجشؤ؟

إخراج الهواء من معدة الرضيع

هو عملية إخراج الهواء الذي يبتلعه الرضيع أثناء الرضاعة من أمه أو من قنينة الرضاعة الصناعية، وهي عملية يجب القيام بها أثناء إرضاع المولود؛ لأن لها فوائد عديدة، وعدم القيام بها يسبب متاعب للرضيع، ولا يساعد على زيادة وزنه ونموه.

فوائد التجشؤ للرضيع

يقبل الرضيع على الرضاعة بعد التجشؤ

يساعد التجشؤ على التخلص من الهواء الذي يكون محشوراً بين طبقات الحليب في المعدة، فهذا الهواء حين يخرج فهو يدفع أمامه كمية من الحليب مما يؤدي لفقدان الرضيع جزءاً من رضعته، وبالتالي فهو سيبكي بعد قليل طلباً للرضاعة مرة أخرى.

يصاب الرضيع بالمغص والانتفاخ والغازات بسبب الهواء الذي يبتلعه أثناء الرضاعة على نوعيها، وهذه الأعراض مزعجة وتجعله لا ينام ودائم البكاء، كما أن تراكم الغازات في بطن الرضيع يكون مزعجاً للأم التي تسهر، ولا تعرف الراحة خصوصاً في الأيام الأولى من الولادة.

قد يؤدي إخراج الرضيع للهواء أن يخرج معه كمية من الحليب، وهو نائم مما يؤدي لتعرض الرضع لخطر الاختناق بالحليب.

خطوات مساعدة الرضيع على التجشؤ

يجب أن يتجشأ الرضيع بعد الرضاعة الصناعية

قومي بعملية مساعدة الطفل على التجشؤ بعد كل رضاعة من جهة من جهتي صدرك.

ارفعي رضيعك على كتفك بحيث يكون ظهره بمحاذاة عظمة كتفك وربتي بخفة وامسحي ودلكي؛ حتى تسمعي صوت خروج الهواء.

من الممكن أن تضعي معدة الرضيع على ركبتك بكل هدوء، ثم قومي بتدليك ظهره برفق وسوف تسمعين خروج الهواء.

ليس من الضروري أن يتجشأ الطفل، ولكن هذه العملية مريحة له.

في حال كان رضيعك يرضع من جهة واحدة من صدرك، قومي برفعه في منتصف الرضعة واسمحي له بالتجشؤ، ثم واصلي الرضاعة.

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