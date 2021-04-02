كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 07:34 مساءً - تحار أغلب الأمهات الجدد في طرق العناية بالمولود الجديد صاحب الشهر من عمره، لذلك يقدم الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، طرق التعامل مع الرضيع في الشهر الأول، فالرضاعة الطبيعية تجعل الأم تعاني من آلام الحلمة والبعض لا يستطيع أن يرضع طفله نتيجة هذه الآلام؛ لذلك يقدم حلولاً حول آلام الحلمة وحلولاً تجعل اهتمامك لطفلك أسهل بكثير من معاناة كثير من الأخريات كيفية التعامل مع الرضيع في الشهر الأول مع حماية نفسي كأم من الإرهاق، نقدم لك عزيزتي 27 نصيحة للتعامل مع الرضيع في الشهر الأول.

كيفية التعامل مع الرضيع في الشهر الأول

1. النساء اللواتي يطلبن المساعدة يتمتعن بمعدل نجاح أعلى. تقترح ستايسي بروسنان، مستشارة الرضاعة في مدينة نيويورك: «فكري في طرق لضمان النجاح حتى قبل الولادة». تحدثي مع الأصدقاء الذين يتمتعون بتجربة تمريض جيدة، واسألي طبيب الأطفال عن رقم استشاري الرضاعة.

2. استخدام موارد المستشفى. تقول كيرا سيكستون، وهي أم من بروكلين بنيويورك، «لقد تعلمت كل ما يمكنني معرفته عن الرضاعة الطبيعية قبل أن أغادر المستشفى». اسألي عما إذا كان هناك فصل تمريض أو استشاري إرضاع من بين الموظفين. اضغطي على زر استدعاء الممرضة في كل مرة تكونين فيها مستعدة لإطعام الطفل، واطلبي من الممرضة اكتشافك وتقديم المشورة.

3. التحضير في المنزل، سترغبين في ترك كل شيء لإطعام الطفل في اللحظة التي يبكي فيها. لكن هيذر أودونيل، وهي أم في مدينة نيويورك، تقترح الاهتمام بنفسك أولاً. احصلي على كوب من الماء وكتاب أو مجلة للقراءة. ولأن الرضاعة الطبيعية قد تستغرق بعض الوقت، كما تقول، «التبول أولاً!».

الرضاعة الطبيعية أهم علاج

4. جربي الكمادات الدافئة إذا كان ثدياك محتقنين أو مسدوديْ القنوات. تعمل وسادة التدفئة أو منشفة مبللة دافئة، لكن وسادة الكتان (غالباً ما تُباع بمنتجات التجميل الطبيعية) أفضل. تقول لورا كريسكا، وهي أم في بروكلين، نيويورك: «سخنيها في الميكروويف، واجعليها متوافقة مع ثديك».

5. تساعد الحرارة على تدفق الحليب، ولكن إذا كان ثدياك يؤلمانك بعد الرضاعة، فجربي الكمادات الباردة. تقول إيمي هوكر، وهي أم في سان دييغو، «كيس البازلاء المجمدة كان مفيداً جداً بالنسبة لي».

6. إذا كنت تريدين أن يأخذ الطفل الزجاجة في النهاية، فقدميه بعد التأكد من الرضاعة الطبيعية ولكن قبل علامة ثلاثة أشهر. يقول العديد من الخبراء إن 6 إلى 8 أسابيع جيدة، لكن «بدأ كل طفل من أطفالنا بتناول زجاجة واحدة يومياً في 3 أسابيع»، كما تقول جيل سايزمور، وهي أم في بندلتون، إنديانا ،النوم إذا كان لديك طفل لا يأكل، وقال إنه على الأرجح بسبب النوم. يسجل الأطفال حديثو الولادة ما يصل إلى 16 ساعة من النوم يومياً ولكن على فترات قصيرة فقط. النتيجة: ستشعرين باليقظة المستمرة والإرهاق أكثر مما كنت تعتقدين أنه ممكن حتى أفضلنا يمكن أن يستاء من الحرمان الشديد من النوم.

7. توقفي عن إنكار التعب، هناك هدف واحد فقط الآن: رعاية طفلك «لن تحصلي على نوم كامل طوال الليل، لذا يمكن أن تكوني متعبة وغاضبة".

8. يمكنك الاستعانة بأختك أو والدتك بعض الوقت ليهتمّا بالمولود لأخذ قيلولة ليشعر جسدك بالراحة.

الرضاعة الطبيعية

9. إن القول المأثور القديم «نم عندما ينام» هو أفضل نصيحة حقاً.

10. ماذا لو كان طفلك يعاني من صعوبة في النوم؟ افعلي كل ما يتطلبه الأمر: دعي مولودك الجديد ينام على صدرك أو في مقعد السيارة. «لا تقلقي بشأن العادات السيئة».

11. «إن مفتاح تهدئة الأطفال الصغار هو تقليد الرحم. قد يؤدي التقميط، والتسكع، والتأرجح، بالإضافة إلى السماح للأطفال بمص اصبعهم وإمساكهم على جانبيهم، برد فعل مهدئ»، كما يقول هارفي كارب، طبيب.

12. انسي النظرية المشكوك فيها أن الموسيقى تجعل الطفل أكثر ذكاءً، وركزي على حقيقة أنه من المحتمل أن تهدئه.

13. تغير الحفاض دون تعرض الطفل للبرد، الطفل لا يهجع عند احتياجه لتغيير الحفاض المتسخ؛ لذلك عليك عزيزتي الحرص على تجفيف الطفل الرضيع أولاً بأول.

14. التغيير المستمر أول أسبوع على السرة

الطفل الرضيع

15. يتردد العديد من الآباء الجدد في المشاركة خوفاً من ارتكاب خطأ ما وإثارة غضب الأم، «يجب أن تسمح الأمهات لأزواجهن بارتكاب الأخطاء دون انتقادهم».

16. أخذ إجازة من العمل - بعد مغادرة جميع الأقارب. إذا لم يحصل الشركاء على خيار الإجازة الولادية من خلال العمل، فيجب التحقق مما إذا كان بإمكانهم استخدام الإجازة أو الإجازات المرضية. هذا ما فعله ثاد كالابريس، من بروكلين، نيويورك. «كان هناك المزيد لأفعله، وحصلت على بعض الوقت بمفردي مع ابني».

17. تقسيم المهام. تولى الأب مارك ديستيفانو، وهو أب في لوس أنجلوس، مهمة التنظيف وتسوق البقالة. «كما أنني أخذت الطفل قليلاً بعد ظهر كل يوم؛ حتى تقضي زوجتي بعض الوقت لنفسها».

18. يريد الشركاء القيام ببعض الأشياء الممتعة أيضاً، بغض النظر عن مدى حماسك؛ لأن تكون أحد الوالدين، فإن الرعاية المستمرة التي يطلبها الرضيع يمكن أن تستنزفك. ابحثي عن طرق للاعتناء بنفسك عن طريق خفض توقعاتك وسرقة فترات راحة قصيرة.

19. تجاهلي النصائح غير المرغوب فيها أو المربكة.

20. «انسيْ الأعمال المنزلية في الشهرين الأولين».

21. اقبلي المساعدة من أي شخص في المنزل

اطلبي المساعدة

22.لا تخافي من إخبار الناس بما تحتاجينه بالضبط، إنها إحدى المرات القليلة في حياتك التي ستتمكنين فيها من ترتيب كل ما حولك!

23. لكن لا تمنحي الآخرين الوظائف الصغيرة، «يستغرق تغيير الحفاض دقيقتين، ستحتاجين إلى قيام الآخرين بأعمال تستغرق وقتاً طويلاً مثل الطهي، وتنظيف الأرضيات، وشراء الحفاضات».

24. إعادة الاتصال. لكي تحمي نفسك من الشعور بالانفصال عن العالم: «اخرجي بمفردك، حتى لمدة خمس دقائق» بالخارج مع الطفل.

25. إذا كنتِ بمفردك عند الخروج من المنزل، «التزمي بالأماكن التي من المحتمل أن ترحب بطفل، مثل ساعة القصة في مكتبة أو محل لبيع الكتب.

26.حافظي على حقيبة حفاضاتك وملابس إضافية لطفلك أثناء الخروج من المنزل للتغيير لطفلك إن لزم الأمر.

27. أخيراً، احتضني الفوضى «حافظي على خطط بسيطة وكوني مستعدة للتخلي عنها في أي وقت» إذا لم يكن هناك شيء آخر، فتذكري أن كل شخص ينجح في ذلك، وكذلك أنت، بعد فترة وجيزة ستتم مكافأتك بابتسامة طفلك الأولى، وسيساعد ذلك في تعويض كل ما تعرضتِ له من تعب وإجهاد.