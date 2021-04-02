هزائم الحوثي.. انهيار بـ7 محافظات في 7 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تكبيد مليشيات الحوثي هزائم وضربات موجعة في 7 محافظات بأسبوع واحد، فضلا عن مقتل 2 من قياداتها.

وقدم المتحدث باسم الجيش اليمني، عبده مجلي، اليوم، عرضا صحفيا لسير المعارك وامتداد مسرح العمليات من محافظة مأرب لمحافظات الجوف والضالع وتعز والحديدة وحجة وصعدة.

وقال المتحدث العسكري في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن المليشيا الحوثية "لا تزال مصرة على تنفيذ الأجندة الإيرانية ضاربة عرض الحائط بكل المبادرات بعدوانها على الشعب اليمني".

وأضاف أن الجيش اليمني والقوات المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض في مختلف جبهات القتال عمليات هجومية ودفاعية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

ففي مأرب (شرق)، كسر الجيش اليمني ورجال القبائل كافة الهجمات الحوثية والتي استهدفت جبهات "صرواح" و"الكسارة" و"هيلان"، و"المشجح"، و"المخدرة"، و"ماس"، و"الجدعان"، و"الجدافر" في غرب وشمال غرب المحافظة النفطية، وفقا للمسؤول اليمني.

وفي جبهة "مراد" جنوبا في نفس المحافظة، فشل الحوثيون في إحداث أي اختراق وتعامل الجيش اليمني ورجال القبائل بكفاءة قتالية عالية وبإسناد من سلاح المدفعية والطيران المقاتل.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن الضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربي دكت تعزيزات المليشيات وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي على امتداد مسرح الحرب في مأرب، فيما خاض الجيش عمليات استنزاف للحوثيين باعتماد الكمائن والالتفاف والتطويق والمناورة والأعمال الاعتراضية.

وكبدت المعارك، وفق البيان، مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى كما جرى القبض على أعداد من عناصرها متلبسين بأعمالهم العدائية والإرهابية ضد الشعب اليمني.

وعن جبهات تعز (جنوب)، أوضح مجلي أن العمليات العسكرية تواصلت غربا وجنوبا، وصولا إلى القبيطة شمالي محافظة لحج الجنوبية، مشيرا إلى تحرير مواقع مهمة في مديرية مقبنة وقطع طرق إمداد لمليشيات الحوثي.

أما في حجة (غرب)، أمن الجيش اليمني المواقع التي تم تحريرها في الأيام الماضية والسيطرة على الخطوط الأسفلتية والترابية والاقتراب من بلدة "الربوع " في مديرية عبس غربي المحافظة الساحلية، حسب البيان.

ولفت إلى أن الجيش اليمني أحرز في الجوف تقدما مهما في عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في بلدة "الظهرة" بمديرية "برط العنان" على حدود "صعدة" معقل الانقلابيين.

وفي صعدة ذاتها، دكت مدفعية الجيش اليمني في مديرية باقم شمالي المحافظة، أطقم وتعزيزات وآليات قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية أثناء محاولتها التسلل باتجاه المناطق المحررة.

وحسب متحدث الجيش اليمني، شهدت جبهات "الضالع" و"الحديدة" والبيضاء والساحل الغربي ضربات عسكرية قاصمة للحوثيين من خلال القضاء على كافة العناصر المهاجمة ومحاولات التسلل والاعتداءات الحوثية.

وفي أحدث تطورات عسكرية، قال بيان آخر للجيش اليمني، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن قياديين حوثيين قتلا وجرى استهداف منظومة اتصالات خلال ضربات لمدفعية الجيش اليمني في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج.

وذكر البيان أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع المليشيات في الجبهة الشرقية بالقبيطة، وأسفر عن سقوط قتلى بينهم قائد حوثي في موقع "حرض" وآخر ينتحل رتبة كبيرة إلى جانب سقوط عدد من الجرحى.

وأضاف أن المدفعية الثقيلة استهدفت أيضاً منظومة اتصالات الإشارة التابعة للمليشيات الحوثية، وتمكنت من تدميرها إضافة إلى تدمير دورية ومدفع قتالي بذات الجبهة.

وخلال الفترة الماضية، تعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات قاصمة كبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل بدعما من التحالف امتداد مسرح العمليات القتالية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.