تصاعد أزمة أوكرانيا.. واشنطن تتعهد بالدعم وموسكو تحذر الغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا، الجمعة، إثر اتهام كييف موسكو بتكثيف تواجدها العسكري قرب حدودها.

وحذّرت روسيا الغرب، من إرسال جنود إلى أوكرانيا، بعدما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بحشد قواتها عند الحدود.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الجمعة، "لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها".

ورفض تحديد الإجراءات التي قد يتم اتّخاذها، لكنه شدد على أن روسيا لا تقوم بأي تحرّكات لتهديد أوكرانيا، مضيفا: "روسيا لا تهدد أحدا، ولم تهدد أحدا قط".

وأثارت أسابيع من المواجهات التي تجددت على الخطوط الأمامية المخاوف من احتمال تصاعد حدة النزاع في شرق أوكرانيا حيث تواجه القوات الحكومية انفصاليين موالين لروسيا.

وأعلنت روسيا، الجمعة، أن قواتها المسلّحة ستجري تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا في جنوب البلاد للتدرّب على الدفاع في وجه الطائرات الهجومية المسيّرة.

وستشارك أكثر من 50 كتيبة مقاتلة تضم 15 ألف عنصر في هذه التدريبات، وستتدرّب على "التفاعل مع الحرب الإلكترونية ووحدات الدفاع الجوي"، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الجنوبية.

يأتي هذا فيما تعهد الرئيس الأمركي جو بايدن، لنظيره الأوكراني، خلال اتصال هاتفي، بدعم واشنطن لسيادة بلاده.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي في دونباس وشبه جزيرة القرم".

وأثنى الرئيس الأوكراني على "الشراكة البالغة الأهمية" مع واشنطن، بعد إجرائه مباحثات هاتفية مع بايدن.

وكتب في حسابه عبر "تويتر"، بعد المحادثة التي تعهد خلالها بايدن، وفق البيت الأبيض، بالدعم الأمربكي الثابت للسيادة الأوكرانية، أنّ "الشراكة الأمريكية بالغة الأهمية بالنسبة للأوكرانيين".

والخميس، حذّرت الولايات المتحدة روسيا من "ترهيب" أوكرانيا بينما اتصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظيريهما الأوكرانيين للتأكيد على دعم واشنطن لكييف، في حال قيام روسيا بأي "اعتداء".



وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع أن قوات الولايات المتحدة في أوروبا رفعت درجة تأهّبها بعد "التصعيد الأخير في الأعمال العدائية الروسية في شرق أوكرانيا".

ويخوض الجيش الأوكراني معارك في مواجهة انفصاليين موالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرقا منذ العام 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم في أعقاب انتفاضة أطاحت بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات هذا الأسبوع بالوقوف وراء ارتفاع منسوب العنف عند الخطوط الأمامية، ما قوّض اتفاقا لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي.

واتّهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية روسيا بالتحضير "لتوسيع تواجدها العسكري" في المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة الأوكراني روسلان خومشاك هذا الأسبوع أن أكثر من ألفي مدرّب ومستشار روسي يتمركزون حاليا في شرق أوكرانيا.

ونفت روسيا مرارا أن تكون أرسلت قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين بينما أشار الكرملين هذا الأسبوع إلى أن لموسكو حرية تحريك قواتها ضمن أراضيها.

ووصف مسؤول روسي رفيع التقارير التي تحدّثت عن أن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا بـ"الزائفة".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو لوكالة "ريا نوفوستي" الرسمية أن "روسيا غير مهتمة بالانخراط في أي نزاع مع أوكرانيا، خصوصا إذا كان عسكريا".

وتم انتخاب زيلينسكي في 2019 على خلفية تعهّده إنهاء النزاع، لكن معارضين يشيرون إلى أن الإنجاز الملموس الوحيد الذي تحقق في عهده كان وقفا هشا لإطلاق النار.

وأودى القتال بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014، بحسب الأمم المتحدة.