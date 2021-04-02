شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل تنظيم الأسرة.. 6 أنواع الأكثر شيوعًا منها حبوب وحقن منع الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظيم الأسرة الهدف منه الحد من الكثافة السكانية، وكذلك تجنب مضاعفات الحمل والولادة على الأمهات ومن أجل ولادة أطفال أصحاء يعيشون حياة أفضل، وهناك العديد من وسائل منع الحمل يمكن اللجوء إليها بعد استشارة الطبيب المعالج لاختيار المناسب منها وفقًا لكل سيدة.

- حددت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (cdc) وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، نذكر منها ما يلى:1- كبسولة تحت الجلد

وهى كبسولة يتم وضعها تحت الجلد، وهى عبارة عن هرمون البروجسترون وتستمر لثلاث سنوات، وليس لها مضاعفات على الحمل الجديد فى أى وقت بعد إزالتها، وتسبب هذه الوسيلة انقطاع الطمث، ولعل أبرز آثارها الجانبية الشعور بانتفاخ الجسم وظهور شعر زائد فى الوجه وزيادة فى الوزن.

2- حبوب منع الحمل

حبوب منع الحمل متعددة ويستخدم كل نوع وفقًا لظروف كل سيدة، فهناك حبوب تناسب فترة الرضاعة، وأخرى يتم أخذها فى الأوقات العادية، حيث إن حبوب منع الحمل التى تؤخذ فى فترة الرضاعة ذات هرمون واحد ويتم تناوله بشكل متواصل يوميًا، وله العديد من الآثار الجانبية مثل زيادة الوزن والصداع، أما حبوب منع الحمل التى تؤخذ فى الأوقات العادية تحتوى على هرمونين وتؤخذ لمدة 21 يومًا متصلة ثم يتم التوقف عنها لنزول الدورة الشهرية ثم العودة مرة أخرى وهكذا.

3- الحُقن التى تحتوى على البروجستيرون

تستخدم حقن منع الحمل كل شهرين أو ثلاثة وفقًا لنوع الحقن المستخدم وتحتوى على هرمون واحد وهو البروجستيرون، ولعل أبرز آثارها الجانبية، حدوث نزيف مهبلى دون أن يسبب أى ضرر.

4- حُقن منع الحمل التوليفية

يؤخذ هذا النوع من الحقن كل شهر فى العضل وتحتوى على هرمونى الإستروجين والبروجسترون، وآثارها الجانبية أيضًا حدوث نزيف مهبلى.

5- اللولب العادى

من الوسائل المهمة والأكثر استخدامًا خاصة النوع الفضى منها، حيث يتم تركيبه بعد نهاية الدورة الشهرية للسيدة، وقد يستمر لمدة 7 سنوات.

6- اللوب الهرمونى

تلجأ إليه السيدات اللاتى لديهن مشاكل مع اللولب العادى وهو أفضل لكن مشكلته الوحيدة فى إمكانية توافره والتكلفة العالية.